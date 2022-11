Promozione, nona giornata: big-match al "Giuliani" tra Portuali e Sant'Orso

Il primo turno previsto dal mese novembre offre, nel girone A di Promozione, due sfide particolarmente interessanti nell’economia della lotta per le prime posizioni. I riflettori della nona di andata sono in particolare accesi sul “Giuliani” di Torrette, dove i Portuali con la loro difesa granitica – appena tre reti subite – attendono il Sant’Orso seconda forza del torneo, ma anche sul Comunale di Fermignano: i padroni di casa, sette punti nelle ultime tre uscite (ricomprendendo il recupero interno col Marzocca, battuto 5-2) tentano l’assalto alla zona play-off ospitando la capolista Montecchio, fermata sul pari la settimana scorsa dal Barbara dopo aver inanellato sei affermazioni consecutive. E proprio la formazione guidata da mister Spuri punta a sfruttare adeguatamente il turno casalingo, che la vede impegnata contro la Cagliese: gli ospiti hanno dato nella seconda parte di ottobre segnali di risveglio (1-1 col Gabicce Gradara e 0-0 col Moie), mentre i gialloblù cercano di fare bottino pieno dopo tre pareggi filati.

Al “Gabbanelli” di Castelfidardo va invece in scena un Vigor - Osimo Stazione che mette di fronte due squadre a caccia di continuità di rendimento, obiettivo anche di un Moie Vallesina il quale attende la Biagio Nazzaro a secco di successi da quasi un mese. In zona podio, il MondolfoMarotta – tre vittorie in serie tra campionato e coppa – prova a confermarsi nel match contro il Gabicce Gradara, mentre in coda un Marzocca in apnea ha necessità di tornare a muovere la classifica al cospetto dei pesaresi del Villa San Martino. Il posticipo domenicale sarà quello di Tavullia tra i padroni di casa del Valfoglia ed un San Costanzo che in queste due settimane ha fermato sullo 0-0 Barbara e Fermignanese. Nel girone B, la Passatempese deve placare la sua fame di rivincita dopo gli scivoloni contro le prime due della classe Aurora Treia e Civitanovese: l’occasione si presenta a Pollenza, al “Crocetti” contro il Casette Verdini. Di seguito il programma completo:

GIRONE A:

sabato 5 novembre, ore 14.30:

Ilario Lorenzini Barbara – Cagliese

Moie Vallesina – Biagio Nazzaro

Olimpia Marzocca – Villa San Martino

Fermignanese – K Sport Montecchio

Vigor Castelfidardo – Osimo Stazione

Portuali Ancona – S. Orso

Atletico MondolfoMarotta – Gabicce Gradara

domenica 6 novembre, ore 14.30:

Valfoglia – San Costanzo

Riposa: Urbania

GIRONE B:

sabato 29 ottobre, ore 14.30:

Atletico Centobuchi – Castel di Lama

Aurora Treia – Potenza Picena

Cluentina – Futura 96 (ore 15)

Corridonia – Trodica (ore 15)

Monterubbianese – Matelica (ore 15)

Casette Verdini – Passatempese

Monticelli – Grottammare

domenica 6 novembre, ore 14.30:

Civitanovese – Monturano

Riposa: Palmense