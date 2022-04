Promozione, Girone A: gli incontri della nona di ritorno

Turno numero ventisei che prevede l’intero programma di incontri dislocato nel sabato di vigilia. Si gioca al “Giuliani” di Torrette il match di cartello di questa nona giornata di ritorno, con i Portuali attualmente al terzo posto che ospitano il Valfoglia. Padroni di casa che devono difendere non solo la posizione in graduatoria dall’attacco dei pesaresi (in ritardo di due lunghezze) ma anche l’imbattibilità casalinga, unica squadra dell’intera Promozione marchigiana – insieme al Chiesanuova leader incontrastata del Girone B – a non aver mai perso tra le mura amiche. Partita dall’elevato quoziente di difficoltà per i ragazzi di mister Ceccarelli, visto che gli ospiti sono la compagine che nel girone di ritorno, al pari del Gabicce Gradara, ha ottenuto più vittorie (cinque, contro Moie Passatempese, Filottranese, Barbara ed Osimo Stazione).

La capolista Osimana, con gli otto punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice Vigor diventati cinque per effetto dell’annullamento dell’1-0 contro la Fermignanese, ospita al “Diana” un Moie che muove la classifica da quattro turni (una vittoria e tre pareggi) e sta prendendo margine per distanziare le ultime tre della classe. Giallorossi obbligati a non sbagliare per blindare il primo posto, con l’allungo decisivo che può chiudere i conti con il Castelfidardo attualmente secondo (e reduce dalla bella affermazione nella semifinale della coppa di categoria) ma anche con la Fermignanese che attende la visita dell’Olimpia Marzocca.

Nella posizioni di rincalzo, l’Osimo Stazione a secco di successi da inizio marzo attende il Gabicce Gradara in supersalita – sei vittorie e tre pareggi – mentre il Montecchio cercherà il bottino pieno sul campo di un Cantiano virtualmente retrocesso ma ancora non condannato dalla matematica. A centro classifica il MondolfoMarotta (quattro vittorie ed un pari nelle ultime cinque sfide in cui non ha incassato gol) è di scena al “San Giobbe” ospite della Filottranese, a caccia di una svolta soprattutto dal punto di vista mentale dopo le tre battute d’arresto subite che hanno rallentato l’inseguimento alla salvezza. Ed a proposito di permanenza nella categoria, Loreto e Sassoferrato Genga sono chiamate a sfruttare adeguatamente il turno casalingo per ricucire lo strappo di undici punti dal Moie Vallesina quartultimo: per la squadra mariana lo scoglio è rappresentato dall’Ilario Lorenzini Barbara uscito dalla zona play-off, mentre l’undici di Perini ospita il Villa San Martino, ancora alla ricerca della prima gioia in un girone di ritorno che l’ha visto racimolare appena tre lunghezze.