Promozione, il programma della diciassettesima giornata

Cala il sipario sul girone di andata del campionato di Promozione, con la diciassettesima ed ultima giornata che sancisce la conclusione della prima parte di regular season. Già assegnato il titolo di campione d’Inverno, nelle mani di un Montecchio ancora imbattuto in trasferta ed atteso al “Montesi” di Fano dal Sant’Orso. Cinque le lunghezze di vantaggio della capolista sul MondolfoMarotta seconda forza del torneo, che farà visita ad un Olimpia Marzocca che ha zoppicato nell’ultimo mese (un punto in quattro uscite) e si trova al momento in penultima posizione. Il calendario propone incroci delicati nella parte bassa della graduatoria: la Biagio Nazzaro reduce da due vittorie consecutive va a Pesaro sul campo del Villa San Martino, mentre l’Osimo Stazione – sconfitta in settimana nel recupero dal Sant’Orso dopo essere andata avanti 2-0 – prova a mantenere l’imbattibilità casalinga nello scontro diretto con la Cagliese.

In chiave play-off, tutto da seguire il confronto del Comunale di Urbania tra i padroni di casa ed il Gabicce Gradara, ma anche quello del “Giuliani” di Torrette di Ancona tra i Portuali ed un Barbara in frenata (quattro punti in cinque partite) e che deve cominciare a guardarsi alle spalle dal gruppo che nella zona play-out sta recuperando terreno. Drappello di cui fa parte la Fermignanese – che ha sconfitto i gialloblù nel recupero di mercoledì – e sarà impegnata a Tavullia contro il Valfoglia, e che potrebbe risucchiare anche la Vigor Castelfidardo: i biancazzurri hanno incassato due sconfitte col minimo scarto ed ora attendono il Moie Vallesina per risalire la china. Turno di riposo per il fanalino di coda San Costanzo, ultimo a -7 dal Marzocca – e nel Girone B per la Passatempese.



GIRONE A:

sabato 14 gennaio, ore 14.30:

Olimpia Marzocca – Atletico MondolfoMarotta

Osimo Stazione – Cagliese

Portuali Ancona – Ilario Lorenzini Barbara

Urbania – Gabicce Gradara

Vigor Castelfidardo – Moie Vallesina

Villa San Martino – Biagio Nazzaro

S. Orso – K-Sport Montecchio

domenica 15 gennaio, ore 14.30:

Valfoglia – Fermignanese

Riposa: San Costanzo