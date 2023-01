Le altre di Promozione: blitz Castelfidardo, il Moie ferma l’Urbania

Negli anticipi del Girone A di Promozione a fare notizia è il successo esterno di misura della Vigor Castelfidardo, che al Comunale di Fermignano batte i padroni di casa e porta a tre il numero delle vittorie consecutive (ottenute senza prendere gol) ricollocandosi nella zona play-off della classifica. Dopo una prima frazione in cui sono stati un’iniziativa di Garota su invito di Bozzi ed un tiro di fuori di Terrè a finire sui taccuini, è nel secondo tempo che arriva la rete che decide il match: spunto di Altobello e scarico su Rombini, che da distanza ravvicinata batte Cappuccini. Generosa la risposta della Fermignanese, che centra una traversa con Bozzi e trova sulla sua strada un Lombardi decisivo con due parate importanti, ma insufficiente a ristabilire la parità ed evitare la seconda sconfitta interna stagionale.

Nell'incontro del “Pierucci” di Moie si registra invece la frenata dell’Urbania, che nel match contro la formazione di casa viene raggiunta nei minuti conclusivi sciupando la possibilità di accorciare sulla capolista Montecchio, che in questa giornata osserva il turno di riposo. Dopo una prima frazione in cui sono gli ospiti a farsi preferire, rendendosi pericolosi con Pagliardini ed Ottaviani, il gol dell’Urbania prende forma poco dopo metà ripresa, grazie al solito Pagliardini che punisce un’ingenuità del pacchetto arretrato rossoblù e porta avanti la squadra di Omiccioli. Il Moie Vallesina agguanta il pari allo scadere, grazie a Balducci sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, sfiorando addirittura nel recupero con Berardi la rete che avrebbe, però, assunto i contorni di autentica beffa per gli ospiti.

I Tabellini:

FERMIGNANESE-VIGOR CASTELFIDARDO 0-1 (0-0 p.t)

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti (80’ Di Simoni), Masullo, Lucciarini, Fraternali, Pa- tarchi, Garota (74’ Volpini), Cleri (68’ Cusimano), Gori (68’ Izzo), Bozzi, Loberti (68’ Labate). All. Teodori

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Romagnoli, Gioielli, Marconi, Malaccari, Terrè, Guercio, Rombini, Mosca, Pennacchioni (30’ Altobello). All. Manisera

ARBITRO: Malascorta (Jesi)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Di Tella (AN)

RETE: 64’ Rombini

MOIE VALLESINA-URBANIA 1-1 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Madonna, Cercaci (62’ Mosca), Rossetti (73’ Pandolfi), Berardi (76’ Ruggeri), Costantini. All. Rossi

URBANIA: Ducci, Sema, Aluigi, Brisigotti, Giovanelli Fraternali, Temellini, Pagliardini, Paradisi, Ottaviani (90’ Catani), Braccioni, Franca. All. Omiccioli

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Bilò (AN)

RETI: 70’ Pagliardini, 90’ Balducci