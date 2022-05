Promozione, il programma della trentesima giornata

L’attenzione del trentesimo turno nel girone A di Promozione è focalizzata sul “triangolo” Osimo-Ancona-Castelfidardo. Tre partite di capitale importanza nel rush finale che disegnerà la griglia dei play-off per salire in Eccellenza, ma che potrebbe anche – con una combinazione di risultati favorevole – decretare la vittoria del campionato dell’Osimana con quattro giornate di anticipo. I punti di vantaggio dei giallorossi sui Portuali, attualmente al secondo posto, sono già tredici: per cui, un eventuale affermazione della capolista, impegnata al “Diana” contro l’Ilario Lorenzini Barbara, darebbe sulla carta alla squadra di Mobili il margine necessario per mettere al sicuro con il conforto della matematica la prima posizione, peraltro da tempo ipotecata a suon di vittorie.

C’è però un...asterisco, che rende provvisoria l’attuale classifica. Manca infatti il secondo tempo del match tra Vigor Castelfidardo e Barbara, sospesa dopo 45’ di gioco sul punteggio di 2-1 per la Vigor (incontro che verrà completato mercoledì). In caso di successo dei fidardensi, il distacco tra l’Osimana – che attualmente ammonta a quattordici punti - andrebbe così a ridursi: difficile, pertanto, pensare che già in questa giornata i giallorossi possano brindare alla conquista del campionato. Anche perché la Vigor, che ospita il Loreto penultimo in graduatoria, ha come obiettivo ritornare sul secondo gradino del podio, ora di proprietà dei Portuali - in attesa del recupero di Barbara – che al “Giuliani” ricevono l’Osimo Stazione invischiato nella zona play-out. Prime tre caselle osservate da vicino anche dal Valfoglia (al quarto posto, farà visita alla Fermignanese sesta in un altra delle sfide interessanti proposte sabato dal calendario) e dal Gabicce Gradara, quinto e di scena sul campo del già retrocesso Cantiano.

Fibrillazioni anche nelle gare che riguardano la parte bassa della classifica: la Filottranese al “San Giobbe” aspetta il Villa San Martino con l’idea di vincere ed agganciare i pesaresi a quota 37, il Moie quartultimo prova a rimontare posizioni sognando il blitz a Marzocca sul campo di un’Olimpia in serie (quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque uscite), mentre al Sassoferrato Genga serve il bottino pieno contro la Passatempese per erodere il gap in termini di punti che la separa dal tredicesimo posto. Il Moie è avanti di otto, e tenere a distanza il Loreto (penultimo a -6) potrebbe infatti non bastare: chi chiuderà sedicesimo deve ridurre il ritardo dall’avversaria assegnatale dalla classifica al termine della stagione, altrimenti sarà retrocessione diretta senza lo spareggio previsto dai play-out.