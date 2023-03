Le altre di Promozione: Marini spinge il Moie, Urbania corsara a Marzocca

L’Urbania continua a recitare il ruolo di seconda forza del torneo insieme ai Portuali. Netta l’affermazione della formazione di Omiccioli a Marzocca, contro un’Olimpia ancora inchiodato in penultima posizione ma in grado di mantenere aperto l’incontro per un’ora. Come da copione, gli ospiti fanno la partita e dopo nemmeno dieci minuti riescono a sbloccare il punteggio grazie al solito Pagliardini, che raccoglie un lancio dalle retrovie e buca Giovagnoli, sfiorando il raddoppio al 18’ con la traversa che respinge la sua conclusione scaturita da una lancio perfetto di Paradisi. Ad inizio ripresa i due episodi che decidono il match: prima il legno colpito da Rossi, quindi l’espulsione di Canulli per doppia ammonizione che al 62’ lascia in dieci i padroni di casa. La gara si semplifica per l’Urbania che al 69’ raddoppia con Rasponi, quindi chiude i conti con l’inzuccata vincente di Franca che fissa il punteggio sul 3-0 finale.

Resta in orbita play-off il Moie Vallesina, che batte la Cagliese cogliendo al “Pierucci” il settimo successo interno stagionale e confermando il quinto posto in classifica. I rossoblù tengono in mano il pallino del gioco nella prima frazione, senza però riuscire a trafiggere Paolucci ma andando vicini all’1-0 con Rossetti. L’incontro si decide al decimo della ripresa: il man of the match è Marini, che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina salta più in alto di tutti e di testa realizza il gol che vale i tre punti. Sterile la reazione dei giallorossi, che chiuderanno in dieci per l’espulsione di Brunelli al 79’.

I Tabellini:

OLIMPIA MARZOCCA-URBANIA 0-3 (0-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Breccia (65’ Campomaggi), Arsendi (63’ Felicissimo), Montanari, Santi Amantini, Abbruciati (54’ Tonucci), Rossi (70’ Bonvini), Spanò (54’ Canulli), Paolini, Pigini. All. Giuliani

URBANIA: Ducci, Sema, Aluigi (65’ Bicchiarelli), Brisigotti, Giovannelli, Fraternali, Tamellini, Pagliardini (89’ Sparaventi), Paradisi (86’ Franca), Ottaviani (77’ Fraternali), Braccioni (77’ Catani), Rasponi. All. Omiccioli

ARBITRO: Latuga (PU)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Cerca (Jesi)

RETI: 6’ Pagliardini, 69’ Rasponi, 92’ Franca

MOIE VALLESINA-CAGLIESE 1-0 (0- 0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Bentivoglio, Carboni, Balducci, Marini, Ruggeri, Paolucci, Rossetti, Berardi, Giampaoletti (61’ Cercaci). All. Rossi

CAGLIESE: Paolucci, Ciampiconi, Corazzi (72’ Balla), Pierpaoli, Gaggiotti, Brunelli, Romitelli, Cicci (68’ Pieretti), Ciacci, ABucefalo, Genghini. All. Bettelli

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Santucci (MC)

RETE: 55’ Marini