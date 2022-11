Le altre di Promozione: Marzocca corsaro a San Costanzo, Barbara ancora k.o.

Nelle sfide di sabato del Girone A, spiccano le vittorie negli scontri diretti di Atletico MondolfoMarotta e Olimpia Marzocca. L’Atletico coglie a Trecastelli la quarta vittoria consecutiva casalinga, la terza senza concedere gol, piegando 1-0 il Barbara al termine di un match condizionato dagli infortuni, che hanno visto Marzano da una parte e Gregorini-Minardi dall’altra obbligati ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. A decidere l’incontro il guizzo ad inizio ripresa di Pompei, che su punizione calciata da Marconi è rapidissimo ad intercettare la respinta di Minardi ed a mettere nel sacco il pallone dell’1-0. Per l’Ilario Lorenzini una sconfitta che chiude un novembre a tinte scure (terza battuta d’arresto, dopo quelle contro Cagliese e Gabicce Gradara), maturata anche con un po’ di sfortuna, mettendo nel conto anche la traversa colpita da Zigrossi nella prima metà di gara.

Preziosissima l’affermazione dell’Olimpia Marzocca sul campo del San Costanzo, reduce dalla convincente vittoria a Castelfidardo contro la Vigor. La squadra di mister Giuliani va due volte in volte in vantaggio, viene raggiunta, ma alla mezz’ora della ripresa trova con la zampata di Canulli – il quale timbra la doppietta personale – il gol del definitivo 3-2, per il primo successo esterno di un torneo che aveva visto i biancoazzurri conquistare un solo punto nelle precedenti cinque trasferte.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – ILARIO LORENZINI 1-0 (0-0 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Catalano, Giobellina, Marconi, Travaglini, Marzano (20’ Simone, 38’ Creatore), Orciani (77’ Morganti), Fraternali, Cordella, Frulla (71’ Vitali), D. Pompei. All. A. Pompei

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi (51’ Sartarelli), Conti (68’ Nacciariti), Gregorini (14’ Tiriboco), Fronzi (68’ Giuliani), Zigrossi, Tamburini, Rossini, Cardinali, Barchiesi, Brunori, Sabbatini (82’ Montini). All. Spuri

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Ielo (PU)

RETE: 47’ D. Pompei

SAN COSTANZO – OLIMPIA MARZOCCA 2-3 (2-2 p.t.)

SAN COSTANZO: Cavalletti, Vitali (75’ Rivelli), Andreoletti, Damiani (75’ Guenci), Polverari, Colombaretti, Rossi (68’ Grilli), Zandri, Ordonselli, Mattioli, Duranti (61’ Zepponi). All. Baldelli

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Breccia, Pigini, Arsendi, Tomba (79’ Rossetti), Asoli, Abbruciati, Tonucci, Canulli, Paolini, Felicissimo (56’ Montanari). All. Giuliani

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Di Tella (AN), Mercuri (FM)

RETI: 5’ Arsendi, 9’ Mattoli, 11’ Canulli, 36’ Mattioli, 75’ Canulli