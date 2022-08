Promozione, ufficiali i Gironi: Passatempese spostata al Sud

Si alza ufficialmente il sipario sul campionato di Promozione 2022/2023. Il Comitato Regionale ha infatti reso nota la composizione dei due gironi, con la suddivisione delle 34 squadre che saranno impegnate a partire da settembre. La prima novità è rappresentata proprio dal numero: l’esclusione del Servigliano ha permesso al Casette Verdini di festeggiare il salto di categoria e di dividere equamente le formazioni nella Pool settentrionale e in quella meridionale senza differenze, con un turno di riposo previsto dal calendario per ciascuna delle partecipanti.

La sorpresa è arrivata dall’elenco redatto dalla FIGC: contrariamente alle prime previsioni effettuate, non è stata la Vigor Castelfidardo ad essere inserita nel Girone B. Toccherà infatti alla Passatempese abbandonare il Girone A, tornando a misurarsi – come accaduto anche in passato – con le formazioni del sud delle Marche e togliendo così alla città di Osimo l’unico derby rimasto, ovvero quello con l’Osimo Stazione dopo la promozione in Eccellenza dell’Osimana.

Di seguito, la lista completa delle squadre divise nei due raggruppamenti

GIRONE A:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA

BIAGIO NAZZARO

CAGLIESE CALCIO

FERMIGNANESE

GABICCE GRADARA

ILARIO LORENZINI BARBARA

K SPORT MONTECCHIO

MOIE VALLESINA

OLIMPIA MARZOCCA

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING

PORTUALI CALCIO ANCONA

SAN COSTANZO

S.ORSO 1980

URBANIA CALCIO

VALFOGLIA

VIGOR CASTELFIDARDO

VILLA SAN MARTINO

GIRONE B:

ATLETICO CENTOBUCHI

AURORA TREIA

CALCIO CORRIDONIA

CASETTE VERDINI

CASTEL DI LAMA

CIVITANOVESE CALCIO

CLUENTINA CALCIO

FUTURA 96

GROTTAMMARE C. 1899 ARL

MATELICA CALCIO 1921 ASD

MONTERUBBIANESE

MONTICELLI CALCIO

MONTURANO CAMPIGLIONE

PALMENSE

PASSATEMPESE

POTENZA PICENA

TRODICA