Nanapere illumina l'Osimo Stazione contro il Potenza Picena

L’ Osimo Stazione Conero Dribbling si regala una bella vittoria nell’amichevole contro il Potenza Picena: 1-2 il risultato maturato grazie ai gol di Nanapere e Mazzocchini nella ripresa, dopo una prima frazione equilibrata e senza reti. I biancoverdi di mister Fenucci tornano da questa interessante trasferta soddisfatti e con tanti spunti positivi. Considerate alcune assenze di spicco, su tutte quelle di Rinaldi e Polenta, i ferrai ad ogni modo si sono fatti apprezzare per buone trame di gioco. Indicazioni convincenti anche dai nuovi arrivati: Brugiapaglia sembra già aver acquisito in toto i dettami del tecnico, come pure di livello la prestazione fornita da Nuhu nella zona nevralgica del campo. Di assoluto spessore le giocate di Nanapere autore di una rete di pregevole fattura, un’altra annullata, un palo colpito e l’assist per Mazzocchini con cui l’intesa è apparsa ottima.

Al di là dei facili entusiasmi, il successo - seppure effimero - imprime la giusta carica per proseguire al meglio il precampionato. Ora la formazione di Fenucci è attesa da un test match estremamente probante, visto che al cospetto dei biancoverdi, al “Bernacchia”, si presenterà il Castelfidardo il quale parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza.