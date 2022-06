Portuali, resa dei conti con la Vigor Castelfidardo

Ancora al “Giuliani”, come nella semifinale vinta contro Montecchio. Ed ancora contro la Vigor Castelfidardo, vincitrice della coppa di categoria, squadra che ha lungamente conteso ai Dockers la piazza d’onore alle spalle della corazzata Osimana ed eliminato il temibile Valfoglia tre giorni fa. Per i Portuali di mister Ceccarelli arriva l’ultima sfida casalinga della stagione, al cospetto dei biancazzurri che contenderanno in questa finale dei play-off promozione ai dorici il posto nello spareggio per salire in Eccellenza. Ancora...fresco l’ultimo precedente, in occasione della giornata finale di campionato, quando la Vigor riuscì nell’impresa di espugnare il “Giuliani” (unica squadra a riuscirci nel torneo) confermandosi così sul gradino più basso del podio a conclusione della regular season.

«La squadra è pronta – commenta il team manager Simone Rosi - malgrado qualche acciacco fisico che comunque fa parte del gioco e che stiamo gestendo. D’altronde, facendo un conto rapido, i mesi di lavoro consecutivi sono diventati undici visto che l’inizio della stagione risale a luglio dello scorso anno. C’è poi la variabile meteo, perché entrambe le squadre dovranno fare i conti con il caldo che inciderà nella prestazione e nella tenuta atletica: lo abbiamo già visto contro il Montecchio, sebbene il match si sia disputato nel tardo pomeriggio, e dopo un ottimo primo tempo nel ritmo e nell’intensità di gioco la stanchezza si è fatta sentire nella ripresa».

C’è tanta voglia di non accontentarsi, in casa Portuali. Dopo una stagione passata sistematicamente nel lotto delle migliori del Girone A, c’è ora la possibilità di dare sostanza a quello che un anno fa era semplicemente una pazza idea. Non basterà passare il turno contro i fidardensi, visto che per festeggiare l’Eccellenza servirà poi spareggiare con la vincente dei play-off dell’altro girone. Ma i “Dockers” non sono distratti dalla prospettiva di tornare ancora in campo nella sfida decisiva: il pensiero è solo alla Vigor, non volgendo lo sguardo avanti e ragionando su una partita alla volta, come del resto fatto durante la regular season vissuta senza fare tabelle e calcoli.

«Sarà così anche in questi play-off – spiega Rosi – perché il nostro atteggiamento dovrà essere quello che abbiamo visto con il Montecchio, in cui non abbiamo pensato al fatto che anche un pareggio ci avrebbe permesso superare la semifinale. Con la Vigor la situazione sarà la stessa, compreso il vantaggio di scendere in campo davanti al nostro pubblico. Se pesa il bilancio stagionale negativo? No, anche se magari guardando al campionato ci hanno battuto sia all’andata che al ritorno, ma va ricordato che ci troviamo di fronte una squadra di elevato spessore. E questo ci darà sicuramente grande voglia di rivincita: tra queste due squadre in campionato c’è stato un bellissimo duello a distanza, e così questa diventa anche una resa dei conti».