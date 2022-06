La Vigor Castelfidardo al "Giuliani" a caccia dell'impresa

Tempo di showdown al “Giuliani” di Torrette. Ne resterà una sola, tra Portuali e Vigor Castelfidardo, impegnate nell’atto conclusivo dei play-off del Girone A di Promozione. Di fronte due squadre che nell’arco del campionato hanno stabilmente ricoperto il ruolo di pretendenti al salto di categoria, e per un breve periodo hanno anche insidiato la leadership di un’Osimana che ha lasciato poco spazio alle dirette concorrenti per il primo posto. Evase le pratiche Montecchio e Valfoglia, per Dockers e biancazzurri arriva così la sfida che costringerà una delle due contendenti ad archiviare il progetto di salire in Eccellenza. Per la Vigor, che ha già in bacheca la coppa di categoria, c’è la necessità di espugnare di nuovo la tana dei Portuali, come accaduto nell’ultima di campionato: un pareggio garantirebbe infatti il passaggio del turno alla formazione anconetana.

«E’ un risultato che ci riempe d’orgoglio, e soprattutto che arriva dopo aver corso il rischio di restare fuori dagli spareggi, visto che il rallentamento dell’ultimo periodo ci aveva staccato parecchio in termini di punti dal secondo posto», dice Michele Marconi, che scenderà in campo con la fascia al braccio considerando il forfait del “Kaiser” Carini, fermato da uno stiramento al ginocchio. «Ci giochiamo molto in questa sfida – prosegue Marconi – e credo che si debba mettere da parte quella soddisfazione per essere comunque arrivati così distante: abbiamo fatto un ottimo percorso in questa stagione, ma non andremo là appagati, con l’intenzione invece di dare tutto e provare a vincere per continuare a cullare questo sogno. Servirà lucidità, soprattutto grande carattere per superare anche le difficoltà date dalla temperatura elevata».

Tra i sorvegliati speciali c’è Simone Pennacchioni, già undici centri quest’anno tra campionato e coppa e uno stop forzato (causato da una lesione di terzo grado al polpaccio che gli ha imposto un mese e mezzo di stop) che ne ha limitato l’apporto nella fase cruciale del torneo.

«E’ l’epilogo più giusto – commenta – perché alla fine a giocarsi lo spareggio sono le due formazioni che nell’arco della stagione hanno provato a tenere il passo di un’Osimana irraggiungibile. E’ una gara secca, che ci vede partire svantaggiati perché il pareggio premierebbe i Portuali, ma non snatureremo il nostro gioco. Saremo propositivi, consapevoli delle nostre potenzialità e cercando di sfruttare nel miglior modo possibile le occasioni che si presenteranno. Sarà un incontro equilibrato, e come spesso nel calcio succede potrebbe anche essere un episodio a deciderlo».