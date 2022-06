Portuali, primo stop casalingo. La Vigor espugna il "Giuliani" ed è terza

I Portuali inciampano nell’ultima sfida casalinga di regular season. Prima sconfitta in campionato davanti al pubblico di casa per la formazione dorica, che si è presentata in campo forte di un secondo posto già messo in cassaforte, ma che non arriva puntuale all’appuntamento coi tre punti che avrebbero significato saltare il primo turno degli spareggi promozione. Sorride invece la Vigor Castelfidardo, che pone fine ad un lunghissimo digiuno esterno visto che l’ultima vittoria lontano dal pubblico di casa era stata ottenuta a fine marzo (due pareggi con Moie e Barbara e sconfitte con Valfoglia, Osimo Stazione e Filottranese negli ultimi cinque impegni in trasferta). La squadra di mister Manisera, grazie al 3-1 del “Giuliani”, resta sul gradino più basso del podio ed affronterà il Valfoglia nelle semifinali play-off che scatteranno mercoledì.

Partono bene i padroni di casa, che riescono nei minuti iniziali a sbloccare il punteggio con Marzioni, il quale conclude una bella azione personale con il gol dell’1-0. Dopo l’infortunio a Remedi (costretto ad uscire) i “Dockers” incassano a metà della prima frazione la rete del pareggio, siglata da Ciucciomei. La Vigor incanala il match nei binari giusti all’inizio della seconda frazione, sfruttando la splendida iniziativa di Terrè che realizza il 2-1 per i fidardensi. I dorici, meno brillanti del consueto, provano comunque a spingere alla ricerca del pareggio senza però rendersi particolarmente pericolosi dalle parti di Lombardi. Nel finale i biancazzurri mettono al sicuro il risultato, grazie alla rete di Tonuzi dagli undici metri. Ora, per i Portuali, arriva l’ostacolo K-Sport Montecchio nel primo turno degli spareggi promozione.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – VIGOR CASTELFIDARDO 1-3 (1-1 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Garuti, Polidori, Remedi (15’ Mascambruni), Savini (63’ Renda), Gasparini, Gambelli (52’ Moretti), Sassaroli (75’ Rinaldi), Gioacchini, Marzioni (72’ Lucci), De Marco. All. Ceccarelli

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Perna (86’ Stacchiotti), Mosca, Marconi, Santoni, Ciucciomei (63’ Gambacorta), Carini (46’ Terrè), Rombini (90’ Storani), Pennacchioni (59’ Tonuzi), Polzonetti All. Manisera

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Cordella (PU)

RETI: 8’ Marzioni, 25’ Ciucciomei, 49’ Terrè, 87’ Tonuzi su rig.