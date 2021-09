Portuali, tris al Cantiano e prima, storica, vittoria in Promozione

Vincono, divertono e convincono i Portuali Calcio Ancona nell'esordio casalingo del campionato di Promozione. Al “Sorrentino” di Collemarino, in attesa di trasferirsi al “Giuliani” di Torrette, i Dockers di mister Ceccarelli piegano 3-0 il Cantiano dando continuità al pareggio ottenuto con l'Osimana.

Una gara ben giocata dagli anconetani bravi a passare in vantaggio nella prima metà di gara: ad aprire le marcature Ferrante, a ribadire di testa un perfetto invito di Moretti dalla destra. Il Cantiano accusa il colpo ma riesce comunque a riorganizzarsi, sfruttando qualche esitazione dei padroni di casa per portarsi pericolosamente dalle parti di Tavoni. A mettere in ghiaccio il risultato nella prima parte della ripresa è nuovamente Ferrante, ancora di testa, su un traversone dalla sinistra. A firmare tris è il giovane Lucci (classe 2002), entrato nelle battute finali, bravo a destreggiarsi in area ed a fulminare Masci con una conclusione mancina sul primo palo.

«Era importante vincere – commenta l’allenatore dei Dockers, Stefano Ceccarelli – e farlo senza subire reti e quindi la missione può considerarsi compiuta anche mettendo in conto che non eravamo al completo. A costituire un valore aggiunto c’è anche il fatto che sono stati utilizzati ben sei ‘under’ (addirittura otto quelli portati in panchina dal tecnico dorico nel match inaugurale di Osimo ndr), e questo rivela la grande attenzione che rivolgiamo ai giovani, messi al centro della nostra progettualità. Potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco, perché abbiamo rischiato qualcosa nel primo tempo a causa di qualche disattenzione, ma nel complesso c’è soddisfazione anche perché, dopo il punto preso sul campo dell’Osimana, era fondamentale restare concentrati e dare continuità a quella prestazione anche sotto l’aspetto delle motivazioni».

Il Tabellino:

PORTUALI – CANTIANO 3-0 (1-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Garuti (88’ Nisi), Severini, Gasparini, Pelosi, Bozzi, Moretti (73’ Susini), Mascambruni, Ferrante (79’ Remedi), Gioacchini (66’ Mossotti), Lanari (79’ Lucci) All. Ceccarelli

CANTIANO: Masci, Gettaione (58’ Latmer), Chaqroun, Baldeschi, Proietti (70’ Soriani), Zanchetti, Arcangeletti, S. Romitelli (72’ Caselli), El Karouachia, Marchi, Morolli. All. L. Romitelli

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: Raschiatore (San Benedetto del Tronto), Beldomenico (Jesi)

RETI: 10’ e 55’ Ferrante, 88’ Lucci