Promozione, c’è un’altra Ancona che sogna: i Portuali rullo compressore al Giuliani

Quattro su quattro. I Portuali Ancona, nel rinnovato Giuliani di Torrette, sanno solo vincere. Dopo Villa San Martino, K Sport Montecchio, Passatempese cade anche il Gabicce Gradara sconfitto 1-0 nel match di ieri, 11 dicembre. E’ bastato un guizzo di Alessio Ribichini, il pezzo più pregiato di questo mercato di riparazione in casa Dockers, per proiettare ancora una volta i dorici alla caccia dell’Osimana capolista del girone A di Promozione distante cinque lunghezze.

Succede poco nella prima frazione, una prima frazione che inevitabilmente si accende al sedicesimo quando l’ex Marina Ribichini riceve in area di rigore un perfetto assist di Sassaroli trasformandolo nel gol vittoria. Per il resto le emozioni vanno catalogate tutte nella ripresa con Tavoni, al decimo, bravo a neutralizzare una punizione ospite e Severini, qualche giro di lancetta dopo, a mandare fuori di poco un colpo di testa nato sugli sviluppi di una punizione calciata da Mascambruni. Nel finale per i padroni di casa ci sarebbe anche l’occasione di raddoppiare ma la mira di Ribichini prima e Remedi poi non è quella dei giorni migliori. Dopo i quattro minuti di recupero concessi dal signor Pasqualini di Macerata è scoppiata la festa Dockers dapprima con i propri tifosi e poi al chiuso dello spogliatoio nell’entusiasmo collettivo.

PORTUALI ANCONA – GABICCE GRADARA 1-0

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Polidori (29st Bozzi), Remedi, Savini, Santoni, Ribichini (40st Rinaldi), Sassaroli, Marzioni (29st Pelosi), Mascambruni (44st Lucci), Mossotti (15st Lanari) All. Ceccarelli

GABICCE GRADARA: Azzolini, Difino (10st Ulloa), Costa, Vaierani, Passeri, Maggioli, Grandicelli, Grassi, Vegliò, Cinotti, Innocentini (43st Ciaroni) All.Scardovi

Arbitro: Pasqualini di Macerata

Reti: 16’ Ribichini

Note: ammoniti Marzioni, Vegliò, Innocentini; angoli 7-4; recupero 1’+4’; spettatori 100 circa