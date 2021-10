Portuali, percorso netto in Coppa: 3-2 al Sassoferrato Genga

Sul neutro del “Vianello” di Offagna, i Portuali Ancona bissano il successo ottenuto nella giornata inaugurale della Coppa Promozione al “Pierucci” di Moie ed accedono ai triangolari dei quarti di finale della competizione. Il ticket di ingresso alla seconda fase arriva con il 3-2 al Sassoferrato Genga, maturato a conclusione di una sfida affrontata dalle due squadre con formazioni “ringiovanite”, ma comunque divertente ed equilibrata.

Sono i dorici ad approcciare nella miglior maniera al confronto: due minuti sul cronometro e il capitano di giornata Marzioni è puntuale all’appuntamento col cross di Greco e porta in vantaggio i “Dockers”. Il pareggio prende sostanza al minuto 18, con Marchi che finalizza una bella azione corale degli ospiti. Il secondo botta-risposta arriva nell’ultima parte del prima frazione di gioco: al 36’ Greco riporta avanti la formazione anconetana presentandosi a tu per tu con Bruni e freddandolo per il 2-1. Ma al 43’ è Petrini a rimettere in equilibrio il match riacciuffando per la seconda volta i padroni di casa.

Secondo tempo che si caratterizza per la girandola di sostituzione operata dai due allenatori e per il calo di intensità nel ritmo. Poco prima della mezz’ora i Portuali trovano la rete della vittoria: la realizza Giorgio, la cui inzuccata vincente arriva sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Un’affermazione che sancisce il “percorso” netto della formazione di mister Ceccarelli nella competizione e ritocca ulteriormente il record stagionale, che ora conta, nelle sette gare ufficiali disputate, quattro vittorie e tre pareggi.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – SASSOFERRATO GENGA 3-2 (2-2 p.t.)

PORTUALI CALCIO ANCONA: Giampieri, Ragni (52’ Giulioli), Lucci, Luzi, Nisi (52’ Morbidoni), Garuti, Cola (74’ Fonti), Bianchi (80’ Farina), Borgiani, Marzioni (61’ Giorgio), Greco. All. Ceccarelli

SASSOFERRATO GENGA: Bruni, Passeri (46’ Piermattei), Imperio, Guidubaldi (65’ Maggi), Agostinelli, Lippolis, Montella, Colombo, Turchi (46’ Bejaoui), Marchi (46’ Biagioli), Petrini (46’ Bonci). All. Bazzucchi

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: Fetai (MC), Viglietta (MC)

RETI: 2’ Marzioni, 18’ Marchi, 36’ Greco, 43’ Petrini, 71’ Giorgio