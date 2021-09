Portuali, un pari tutto cuore. Osimana beffata al 94' da Mascambruni

I "Dockers" partono meglio, restano in 10 a fine primo tempo per il rosso a Marzioni, ma riescono nel recupero a raddrizzare il match dopo il momentaneo vantaggio giallorosso firmato da Montesano

Finisce in parità, decretata da una rete giunta all’ultimo giro di lancette del recupero, la sfida tra la quotata Osimana ed i Portuali generosi nel tenere testa ad una squadra che secondo molti addetti ai lavori è quella maggiormente accreditata per il salto di categoria. A dare maggiore lustro al punto preso in trasferta, l’inferiorità numerica patita dai 'Dockers' per tutta la seconda parte di gara.

Sono proprio i dorici a partire meglio: i padroni di casa pagano probabilmente la tensione dell’esordio e lasciano l’iniziativa agli ospiti che, maggiormente energici e determinati, si rendono pericolosi in avanti sfruttando perlopiù i centimetri di Gioacchini. Al minuto 36 il primo episodio che cambia l’inerzia del match: Bambozzi cade male a terra (si teme un problema al ginocchio, gli esami diagnostici faranno luce sull’infortunio), l’azione prosegue e ne scaturisce così un parapiglia che ha come conseguenza il rosso a Marzioni, il quale lascia la squadra anconetana in dieci.

Nel corso della ripresa, rinfrancata dall’uomo in più, l’Osimana prende coraggio e guadagna metri, riuscendo attorno al 20’ a trovare con un tiro dal limite dell’area la rete del momentaneo vantaggio, siglata da Montesano. I Portuali soffrono, coi locali che in più di una circostanza vanno vicini al raddoppio con Pasquini, Madonna e Proesman senza però riuscire a infliggere il colpo del knockout. La resistenza dei ‘Dockers’ viene così premiata in pieno recupero: è un tiro cross di Mascambruni ad infilarsi alle spalle di Chiodini permettendo alla formazione di mister Ceccarelli di raccogliere un punto pesantissimo.

Il Tabellino:

OSIMANA - PORTUALI 1-1 (0-0 p.t.)

OSIMANA: Chiodini, Micucci, Maracantoni (56’ Pizzuto), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Bambozzi (36’ Bonaventura), Proesman, Donzelli (56’ Madonna), Montesano (70’ Cavezzi), Pasquini All. Mobili

PORTUALI CALCIO ANCONA: Tavoni, Susini, Moretti (71’ Cola), Santoni, Severini, Gasparini, Marzioni, Sassaroli (80’ Mossotti), Gioacchini (71’ Lanari), Mascambruni, Ferrante (61’ Bozzi) All. Ceccarelli

ARBITRO: Curia (AP)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Cercaci (MC)

RETI: 64’ Montesano, 94’ Mascambruni