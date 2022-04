Portuali-Moie, la parola alla difesa: al "Giuliani" pareggio senza reti

Squadra in casa

I Portuali si tengono stretto il terzo posto in graduatoria, l’imbattibilità casalinga e la striscia di risultati utili consecutivi nel girone di ritorno, il Moie Vallesina esce dal “Giuliani” con un punto di capitale importanza nell’ambito di una lotta salvezza sempre piuttosto serrata. Finisce così 0-0 al Torrette, con ambedue le squadre che muovono la classifica e proseguono la rispettiva corsa verso gli obiettivi stagionali. Partono con maggiore convinzione i “Dockers”, che si fanno vivi con efficacia dalle parti di Perez Gomez: è soprattutto Marzioni con un paio di conclusioni dalla distanza ad impensierire gli ospiti, che si difendono anche dai tentativi di Pelosi, pericoloso in un paio di circostanze. La risposta dell’undici di Rossi è affidata perlopiù a Trudo e Api, anche se sono le sortite di Anconetani a tenere in apprensione la retroguardia dorica.

La ripresa fa registrare un calo di intensità, con la buona organizzazione difensiva – da ambo le parti – a bloccare con successo le iniziative dei reparti avanzati. Nelle battute conclusive del match si registra l’esordio di Vanni Ripanti con la casacca dei Portuali, ultima annotazione prima del triplice fischio che sancisce uno 0-0 giusto. E che conferma anche il salto di qualità operato dalla retroguardia anconetana: sette partite nel girone di ritorno, un solo gol subito – nella prima giornata contro l’Osimana – e imbattibilità della porta che ha superato i 600 minuti. Un valore aggiunto di capitale importanza nel rush finale del torneo e nella volata che assegnerà i posti per gli spareggi promozione.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – MOIE VALLESINA 0-0

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Pelosi (63’ Moretti), Santoni, Savini, Gasparini, Marzioni, Ribichini, Mossotti (62’ Remedi), Mascambruni (78’ Ripanti), De Marco. All. Ceccarelli

MOIE VALLESINA: Perez, Serantoni, Di Caterino, Cercaci, Canulli (72’ Federici), Colombaretti, Trudo, Mosca (60’ Togni), Api, Borocci (75’ Martellucci), Anconetani. All. Rossi

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Cercaci (MC)