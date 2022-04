Portuali, epilogo amaro: Balleroni salva il Villa San Martino

Il Villa San Martino, rimaneggiato a causa di tanti infortuni, riesce contro i Portuali a strappare un punto utile per progredire in graduatoria, in un girone di ritorno finora vissuto visto in apnea con appena due punti racimolati nei primi sette incontri. Il gol che raddrizza l’incontro arriva nelle battute conclusive, una buona notizia per la formazione pesarese che ha visto il ritorno in panchina di Claudio Cicerchia, al timone della squadra nella prima parte di campionato, sostituito dopo le dimissioni per problemi personali da Vincenzo Commitante il quale si è fatto da parte in settimana imponendo un nuovo cambio di guida tecnica. Per la squadra dorica, ancora imbattuta in questa seconda parte di torneo, sfuma la quinta vittoria esterna stagionale, accarezzata fino a pochi giri di lancette dal termine: il pareggio non modifica la collocazione in classifica dei “Dockers”, ancora terzi ma ora raggiunti dalla Fermignanese ed a tre lunghezze dal secondo posto.

Primo tempo che scivola via senza particolari annotazioni: squadre che si danno battaglia, ma portieri che sbrigano l’ordinaria amministrazione. Il match si anima nei secondi 45’, con la squadra di mister Ceccarelli che sblocca il punteggio al 53’ grazie alla rete di Rinaldi, il cui colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato manda il pallone alle spalle di Melchiorri. Il forcing del Villa San Martino, alla ricerca del pari, viene premiato al minuto 89: tiro dalla lunga distanza di Paoli respinto dalla traversa, l’under Balleroni è il più lesto ad avventarsi sulla sfera e piazzare il tap-in vincente che ristabilisce l’equilibrio, pone fine all’imbattibilità di Tavoni (che si ferma a 674 minuti) e fissa il punteggio sul definitivo 1-1.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO – PORTUALI ANCONA 1-1 (0-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi (82’ Ungureanu), Bonci, Paoli, Virgili, Postacchini, Russo, Tartaglia (67’ Olari), Di Carlo, Angelini (87’ Balleroni), Righi All. Cicerchia

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Ribichini (83’ Remedi), Santoni, Savini, Gasparini, Marzioni, Rinaldi (83’ De Marco), Gioacchini, Mascambruni (57’ Pelosi), Lucci (57’ Polidori) All. Ceccarelli

ARBITRO: Evangelista (MC)

ASSISTENTI: Illuminati (MC), Murarasu (AN)

RETI: 52’ Rinaldi, 89’ Balleroni