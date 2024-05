I "baby" Dockers scrivono la storia: Portuali campioni regionali under 19, ora la fase nazionale

Le lancette posizionate sulle 18 e 22 di sabato 4 maggio segnano il compimento di un’impresa, fanno scoccare la storia nella vita sportiva dei Portuali Dorica Ancona, fatta di sacrifici, passione e programmazione. I Dockers sono campioni regionali della categoria Under 19 e, a partire dal prossimo fine settimana, decolleranno alla fase nazionale degli spareggi Juniores. Un risultato meraviglioso, quello conseguito dai ragazzi di mister Paolo Di Michele che, per effetto dello 0-0 di Montecchio, ottengono il primo posto nel triangolare. Dopo la vittoria sulla Sangiustese 4-2, e il pari di sette giorni dopo tra calzaturieri e pesaresi, è servita una prova tenace e resiliente allo Spadoni per conseguire l’ambito titolo marchigiano.

Di fronte un K-Sport Montecchio Gallo in grande spolvero. Che ha spaventato per due volte Agostinelli, in un caso con una traversa centrata a portiere battuto, prima di un tiro di capitan Romanelli per suonare la carica. Intorno alla mezz’ora della prima frazione, altro legno della squadra locale. Dunque una ripresa in trincea, di fronte ad un pressing coriaceo dei padroni di casa. Le più ghiotte chance degli anconetani in un paio di contropiedi condotti da Franca e Cozzolino. Fino al triplice fischio, che ha permesso ai Portuali Dorica e gli oltre cento tifosi, tra genitori, simpatizzanti e dirigenti, di lasciarsi andare in un liberatorio urlo di gioia.

E ora, sulla strada dei Dockers, arrivano i molisani del Venafro. Da affrontare nel weekend al Giuliani di Torrette, data e orario in fase di conferma. Prima di questo, però, resta l’aver scritto una delle pagine più belle della storia del club. Come spiega un entusiasta vicepresidente Luca Cesaroni: «Non posso che complimentarmi con tutti i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti, perché sono riuscire a fare qualcosa di memorabile. Non credo che i risultati vengano per caso, ma sono frutto di una programmazione costante e, soprattutto, del lavoro quotidiano di persone appassionate che cercano di gestire ogni situazione nel migliore dei modi. Ci godiamo l’approdo alla fase nazionale, un vero premio per tutta la società, ma in primo luogo per i ragazzi. Siamo orgogliosi di loro e per sempre grati per le emozioni che ci hanno fatto vivere. La partita col Venafro? Cercheremo di dare il massimo come sempre, è nel nostro Dna, pur consapevoli di affrontare un’avversaria fortissima. L’auspicio è di vedere uno stadio Giuliani pieno di persone – conclude Cesaroni – per tifare e sostenere i nostri Dockers».

L’appuntamento

I Portuali Dorica sono stati inseriti in un triangolare con i campioni del Molise, il Venafro appunto, e dell’Abruzzo, la Renato Curi Angolana. Primo appuntamento a Torrette tra Dockers e molisani. In base al risultato di questa sfida, il secondo appuntamento in Abruzzo è programmato tra mercoledì 15 e sabato 18 maggio.