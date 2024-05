Portuali, basta un tempo: i "Dockers" battono 2-1 la Biagio Nazzaro al "Del Conero" e volano in finale play-off

ANCONA – Un primo tempo capolavoro, una ripresa di battaglia sportiva. E così, dinanzi ad uno stadio “Del Conero” vestito a festa, i Portuali Dorica battono un’indomita Biagio Nazzaro 2-1 e decollano alla finale playoff di Promozione-A contro il Sant’Orso (vittorioso in trasferta 1-2 contro il Moie Vallesina).

Sono i ragazzi di Stefano Ceccarelli a gioire davanti a quasi 900 spettatori. E l’arena anconetana esplode dopo nemmeno due giri di lancette: il capocannoniere locale, De Marco, s’invola sulla fascia destra offensiva, entra in area e col piattone mancino è chirurgico nell’infilare Minardi per l’immediato 1-0. La risposta chiaravallese non tarda ad arrivare: Montagnoli crossa, Carboni impatta ma Tavoni compie il miracolo, con la complicità del palo. Riecco i Dockers: De Marco è ispirato, serve Marzioni che brucia tutti, colpisce e manca di centimetri il 2-0. Che arriva, comunque, al 44’: è Giampaoletti a partire sul filo del fuorigioco, per poi presentarsi davanti a Minardi senza sbagliare. L’ultimo squillo prima dell’intervallo è degli ospiti: piazzato di Severini, respinge Tavoni e Santoni è provvidenziale ad anticipare tutti sulla respinta.

La Biagio Nazzaro ci crede e accorcia ad inizio ripresa: invito di Montagnoli per Severini che, di testa, riapre tutti i discorsi al 52′. Il numero 10 rossoblù ci prova di nuovo, palla alta. È monumentale capitan Savini, poco più tardi, nel ribattere il tiro a botta sicura di Montagnoli. I Portuali Dorica continuano a contenere gli affondi della Biagio, con una solida prova di governo difensivo. Con le squadre stanche e gli spazi che si aprono, ne approfitta al 76′ Marzioni, che affonda verso la porta e viene steso da Sartarelli accorso in avanti per chiudere alla disperata. Il giovane portiere, subentrato a Minardi dopo la pausa lunga, termina anzitempo il match. Biagio in dieci e senza portiere, con i guantoni che passano in mano al centrocampista Petoku. I Portuali Dorica, con l’uomo in più e forti di una rete di vantaggio, amministrano fino al triplice fischio. E possono lasciarsi andare ad un liberatorio urlo di gioia.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-BIAGIO NAZZARO 2-1 (2-0 p.t.)

PORTUALI DORICA ANCONA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Giampaoletti (88’ Gioacchini), Savini, Santoni, De Marco (75’ Mascambruni), Sassaroli, Pascali (52’ Lazzarini), Marzioni (85’ Piermattei), Lucesoli (91’ Catalani). All. Ceccarelli

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Minardi (46’ Sartarelli), Cecchetti, Guerri (46’ Parasecoli), Carboni, Ortolani (72’ Brocani), Cardinali, Agostinelli (78’ Terranova), Petoku, Borocci (64’ Coppari), Severini, Montagnoli. All. Trillini

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Malatesta (AN), Gorreja (AN)

RETI: 2’ De Marco, 44’ Giampaoletti, 52’ Severini