I Portuali, la Biagio Nazzaro e quel sogno (sfuggito due volte) chiamato Eccellenza. Ceccarelli: «Daremo tutto»

ANCONA – Tre anni di fila agli spareggi per il balzo di categoria? «E’ un premio, affatto scontato, ad un gruppo che ha sempre dato il massimo, giorno dopo giorno, e si è reso protagonista di una stagione molto importante». Sono le parole con cui esordisce Stefano Ceccarelli, tecnico dei Portuali Calcio Dorica, in vista della sfida di sabato (ore 15 allo stadio “Del Conero”) contro la Biagio Nazzaro. È infatti in arrivo il turno di semifinale playoff del girone A di Promozione, contro una squadra forte, solida, con cui si è vinto e perso in regular season. Dunque un impegno per nulla semplice. Ma i Dockers stanno lavorando intensamente per farsi trovare pronti.

La carica, la fame, la voglia di battagliare sono caratteristiche proprie del trainer anconetano. E sono gli stessi sentimenti che sta cercando di trasmettere ad una squadra desiderosa di provarci ancora. «Sappiamo di affrontare un’avversaria in salute, sulle ali dell’entusiasmo dopo una rincorsa e una rimonta che gli ha permesso di centrare un piazzamento utile per i playoff. Le loro qualità non le scopriamo certo ora: servirà una prestazione perfetta da parte nostra», prosegue il mister.

Che, però, torna su quegli aspetti da non sottovalutare: «Io sono orgoglioso di quanto fatto dai miei sin qui. Mi ripeto, tre anni consecutivi ai playoff: una volta da secondi, una da terzi, una da quinti. Significa tanto. Siamo rispettosi degli altri, ma dobbiamo più badare a noi e senza condizionamenti. Quel che è certo: daremo tutto in campo. Come nel nostro spirito». Il messaggio-appello di Ceccarelli è ai tifosi, sempre numerosi in casa. Con l’auspicio che siano altrettanto numerosi anche al Del Conero. Uno stadio che evoca ricordi indimenticabili: «Mi aspetto molte persone per la semifinale. Anche questo sarebbe un degno riconoscimento per il percorso dei Portuali».

L’ultimo pensiero, non meno rilevante, va alla Juniores campione regionale ed ora pronta ad affrontare la fase nazionale. Sabato alle 18.30 la gara a Torrette contro i molisani del Venafro: «Da socio fondatore di questo club, è un traguardo incredibile e non posso che complimentarmi con tutti. Rappresentare le Marche in Italia, qualche anno fa, assomigliava più ad un sogno: oggi è realtà. E sono felice anche per il lavoro fatto con i ragazzi, che in futuro potremmo ritrovarci in prima squadra».

Gli appuntamenti ed i biglietti

La gara di semifinale playoff del girone A di Promozione tra Portuali Calcio Dorica e Biagio Nazzaro, in programma sabato 11 maggio, verrà disputata allo stadio “Del Conero” di Ancona alle ore 15. I tagliandi, al costo unitario di 10 euro, saranno acquistabili in prevendita senza costi aggiuntivi presso la segreteria dello stadio “Giuliani” di Torrette, via Esino 122, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 maggio, dalle ore 17 alle ore 19. In alternativa i biglietti potranno essere acquistati allo stesso prezzo di 10 euro al botteghino dello stadio Del Conero, lato tribuna, a partire dalle 13.30 del giorno della partita. È previsto l’ingresso gratuito per le persone con disabilità o invalidità, e loro accompagnatori, nonché per gli Under 15 (persone con età uguale o inferiore a 15 anni).

La prima sfida del triangolare nazionale Juniores, tra Portuali Calcio Dorica e Venafro, in programma sabato 11 maggio, verrà invece disputata allo stadio “Giuliani” di Torrette di Ancona con calcio d’inizio programmato per le ore 18.30.