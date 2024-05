Portuali Ancona, cresce l'attesa per la finale play-off: col S.Orso si giocherà al "Del Conero"

ANCONA – Cresce l’attesa per la finale dei play-off Promozione. I Portuali Ancona, dopo aver passato il primo turno piegano la Biagio Nazzaro, sono attesi dal S.Orso, formazione fanese che nell’altra semifinale valevole per gli spareggi del Girone A di Promozione, ha avuto ragione del Moie Vallesina. La società dorica ha comunicato nel pomeriggio che, in accordo con le competenti autorità e in previsione di un notevole afflusso di pubblico, la gara di finale in programma sabato 18 maggio, verrà disputata allo stadio “Del Conero” di Ancona con fischio d’inizio programmato per le 16.

Sullo spostamento della partita, dal Giuliani di Torrette all’impianto di Passo Varano casa dell’Us Ancona, il vicepresidente dei Portuali Dorica Luca Cesaroni: «E’ inutile negarlo, siamo dispiaciuti nel non poter giocare in casa, al “Giuliani”, ma vorremmo ringraziare l’amministrazione comunale e le autorità competenti per la disponibilità mostrata nel trovare una soluzione alternativa e, quindi, un impianto come il “Del Conero” in grado di poter accogliere le tante persone previste, che verranno a vedere la partita. Mi aspetto un grande sabato di sport. E, come quello scorso, auspico che molti anconetani vengano a sostenerci e a fare il tifo per i Portuali Dorica dagli spalti».