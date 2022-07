Portuali al lavoro dal 1° agosto, sei le amichevoli in programma

Mentre si è ulteriormente allungata la lista dei confermati in vista della prossima stagione (saranno ancora in maglia “Dockers” Alessio Ribichini, Davide Rinaldi, Elia Santoni, Mattia Sassaroli, Andrea Savini, Enrico Severini e Simone Tavoni), e si è delineato lo staff tecnico che affiancherà mister Ceccarelli (resteranno Carlo Sardella e Federico Angeloni a cui si aggiungerà la new entry assoluta Luca Pasquini, con un passato da calciatore nella Dorica Torrette Atletico Ancona e Ponterosso), la rosa dei Portuali Ancona fa registrare un nuovo ingresso.

Entra infatti a far parte dell’organico della formazione dorica l’attaccante Luca Moschini. Classe ’87, nativo di Senigallia, Moschini cresce calcisticamente nell’Alma Juventus Fano. Muove i primi passi in Eccellenza con la Vigor Senigallia per poi trasferirsi in Promozione alla Belvederese. Nella medesima categoria, nel corso della sua carriera, indosserà anche le maglie di Marotta, Marina, Castelfrettese, Olimpia Marzocca (società in cui ha militato nella scorsa stagione e con la quale ha affrontato anche i campionati di Seconda e Prima categoria tra il 2007 e il 2010), Vigor Senigallia e Filottranese. Particolarmente importante da menzionare anche l’esperienza in Serie D con il Fossombrone nella stagione 2010-2011, conclusa con 30 presenze e quattro reti all'attivo.

I Portuali comunicano inoltre di aver fissato il raduno ufficiale per la stagione sportiva 2022-2023 nella giornata di lunedì 1° agosto al campo Giuliani di Torrette (orario da definire). Nella medesima occasione inizierà anche la preparazione atletica – che si svolgerà sempre a Torrette – in vista del prossimo torneo di Promozione. Già posizionate in calendario anche le amichevoli pre-campionato. Primo impegno tra le mura amiche contro il Marina Calcio, sabato 6 agosto, a cui farà seguito il test di mercoledì 10 al “Carotti” contro la Jesina. Il tris di gare con formazioni che affronteranno l’Eccellenza 2022/2023 si completerà sabato 13 col match contro il Fabriano Cerreto, allo stadio “Aghetoni”. Altra trasferta sabato 20, contro il Civitanova di Promozione, poi mercoledì 24 i “Dockers” saranno di scena al Bianchelli di Senigallia contro la Vigor e chiusura il sabato seguente al Comunale di Camerano al cospetto della Real Cameranese di Prima Categoria.