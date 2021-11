Portuali show: 4-1 alla Passatempese e aggancio al podio

I Portuali si confermano implacabili tra le mura amiche. Sei partite, sedici punti conquistati davanti al pubblico di casa: dopo Cantiano, Sassoferrato Genga, Villa San Martino e Montecchio, ora tocca alla Passatempese inchinarsi. Osimani battuti 4-1 e scivolati fuori dal podio, dorici che salgono a quota 22 – a pari merito con la Fermignanese - ed avvicinano la capolista Osimana, distante ora tre lunghezze.

Partono bene i “galletti” di mister Busilacchi, ma sono i “Dockers” a passare poco dopo il quarto d’ora di gioco: su azione di calcio d’angolo Lanari è il più lesto di tutti e realizza il gol dell’1-0. Poco dopo la mezz’ora i padroni di casa raddoppiano: fatale un errore in disimpegno di Zoli, che viene messo in difficoltà dal pressing avversario ed effettua un retropassaggio verso Donadio dosando male la potenza con il pallone che si insacca in rete. I gialloblu provano a reagire e gli sforzi vengono premiati poco prima dell’intervallo: la retroguardia ospite rimane alta e Mandolini, al secondo minuto di recupero del primo segmento di gara, con un gran destro riapre il match.

L'inizio della seconda frazione è molto vivace con i due portieri che si esaltano: Donadio tiene a galla i suoi in due occasioni, mentre Tavoni in pochi minuti salva prima su Ferreyra e poi su Stortoni. Rientrata in partita, la Passatempese continua a spingere alla ricerca del pari ma i Portuali poco prima di metà ripresa si riportano sul doppio vantaggio, grazie ad una grande azione personale di Marzioni che si conclude con un sinistro a giro vincente. Doccia fredda per i gialloblù che due giri di lancette più tardi restano in dieci per l’espulsione di Zoli, finito per la seconda volta sul taccuino dei cattivi. L’uomo in più spiana la strada alla compagine anconetana, che al 79’ chiude definitivamente i conti: imbucata per Lanari che realizza la sua doppietta personale (bissando quella rifilata al Villa San Martino) fissando il punteggio sul 4-1 finale.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA - PASSATEMPESE 4-1 (2-1 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Savini (86’ Morbidoni), Gasparini, Rinaldi, Mascambruni, Santoni (73’ Garuti), Polidori (78’ Susini), Lanari, Mossotti (56’ Sassaroli), Marzioni (68’ Ferrante). All. Ceccarelli

PASSATEMPESE: Donadio, L. Agostinelli (90’ M. Agostinelli), Zoli, Mandolini, Esposito, Capomagi (66’ Della Rossa), Stortoni, Martiri, Catena (73’ Mercanti), Ferreyra (76’ Papa), Nemo. All. Busilacchi

ARBITRO: Chiariotti di Macerata

ASSISTENTI: Bara (MC), Bellagamba (MC)

RETI: 16’ Lanari, 32' aut. Zoli, 47’ p.t. Mandolini, 65’ Marzioni, 79’ Lanari