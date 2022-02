Botta-risposta nel primo tempo, Portuali-Osimana come all'andata

Portuali e Osimana copiano ed incollano l’1-1 visto nella sfida di andata al “Diana”. Epilogo identico, con differente trama rispetto alla gara inaugurale disputata dalle due formazioni nel torneo, quando i giallorossi furono costretti al pareggio da una magia di Mascambruni in pieno recupero. Tutto nel primo tempo, invece, al “Giuliani” di Torrette, con il botta e risposta a metà della prima frazione ed una ripresa che vede dorici ed ospiti provare a trovare il gol vittoria senza però creare troppi pericoli.

La capolista parte bene, prendendo in mano il pallino del gioco, ma dopo l’iniziale titubanza i “Dockers” cominciano a macinare, e si fanno vedere dalle parti di Chiodini con Gioacchini, a cui viene anche annullata un rete per un fallo commesso su Patrizi. Ma l’appuntamento col gol per la punta della formazione di mister Ceccarelli è solo rimandato: minuto 27, palla vagante in area, su cui Gioacchini si fonda mettendo nel sacco il pallone del vantaggio. Gioia del pubblico di casa che è però di breve durata: al 34’ Micucci opera sul versante destro e mette in mezzo un pallone che viene fortuitamente deviato da Savini, il quale beffa Tavoni e rimette in equilibrio la contesa.

Dopo l’intervallo si ricomincia con il medesimo tema: meglio i primi 20’ della ripresa, in cui Tavoni dice di no a Ganci e Pelosi manda la sfera poco sopra la traversa della porta difesa da Chiodini. Va scemando, con il passare di minuti, l’intensità ed il ritmo, ed alla fine le formazioni si tengono strette un punto che dà continuità al cammino sin qui intrapreso ed altra linfa per raggiungere i rispettivi obiettivi. Con l’occhio che va già al prossimo impegno: i Portuali sono attesi dal fanalino di coda Cantiano, mentre per l’Osimana si prosegue con gli scontri diretti, visto che a fare visita alla squadra di Mobili sarà la Vigor Castelfidardo diretta inseguitrice dei giallorossi con nove lunghezze di ritardo.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA - OSIMANA 1-1 (1-1 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Rinaldi, Gasparini, Santoni (51’ Garuti), Savini, Severini, Pelosi, Sassaroli, Gioacchini (90’ Mossotti), Marzioni (86’ Bozzi), Bianchi. All. Ceccarelli

OSIMANA: Chiodini, Micucci, Farotti, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Proesmans (90’ Madonna), Bambozzi (57’ Pasquini), Ganci, Buonaventura, Andreucci (57’ Cavezzi). All. Mobili

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Pascoli (MC), Gasparri (PU)

RETI: 27’ Gioacchini, 34’ aut. Savini