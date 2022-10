Portuali Forza 4, Marzocca ancora k.o. in trasferta

Prima affermazione stagionale tra le mura amiche per i Portuali Ancona, che con una brusca accelerazione maturata nella seconda metà di gara fanno...quaterna contro l’Olimpia Marzocca riaffacciandosi alla zona play-off del Girone A. Gara dall’andamento singolare, e non troppo convenzionale, con tanto equilibrio nella prima ora di partita, a cui fanno seguito quindici minuti in cui i “Dockers” vanno a segno per quattro volte, rendendo così il punteggio finale un punizione molto severa per l’undici di Giuliani, in considerazione di quanto visto in campo con particolare riferimento alla prima metà di gara.

Scattano meglio dai blocchi gli ospiti, con Canulli che mette subito alla prova Tavoni il quale risponde presente, ma i Portuali non si fanno pregare rendendosi pericolosi con la conclusione potente di Sassaroli disinnescata da Giovagnoli, che si ripete poco dopo negando l’1-0 a Savini. Finale di tempo che fa registrare il Marzocca in avanti, con il solito Canulli che non riesce a convertire una ghiotta chance per portare l’Olimpia al riposo in vantaggio.

Determinante la girandola dei cambi, che modificherà il corso dell’incontro. A metà ripresa, infatti, arriva la rete di Marzioni entrato ad inizio secondo tempo al posto di Ribichini. E’ il gol che spiana la strada ai dorici, che si ripetono poco dopo con Sassaroli, per l’uno-due che manda in tilt la squadra ospite. Tra l’80’ e l’83’ arrivano poi i timbri di Carnevali e Gioacchini, che permettono ai Portuali di festeggiare un largo successo di buon auspicio per il prosieguo del torneo. Per l’Olimpia, al terzo k.o. esterno tra campionato e coppa, l’occasione di riscatto arriverà nel match di mercoledì pomeriggio, contro l’Ilario Lorenzini Barbara, valevole per il recupero della seconda giornata.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – OLIMPIA MARZOCCA 4-0 (0-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Garuti, Tonini, Sassaroli (83’ Rinaldi), Savini, Rossini (84’ Stortoni), Morbidoni, Ribichini (53’ Marzioni), Moschini (73’ Gioacchini), Mascambruni (69’ Santoni), Carnevali. All. Ceccarelli

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Tomba, Fabini (71’ Felicissimo), Montanari, Tonucci, Roberto (75’ Rossi), Abbrucciati (47’ Campomaggi), Bonvini (78’ Rossetti), Canulli, Paolini (84’ Arsendi), Pigini. All. Giuliani

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Dahou (Jesi)

RETI: 67’ Marzioni, 71’ Sassaroli, 80’ Carnevali, 83’ Gioacchini