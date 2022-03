Decollo Portuali, ora secondi. Il Marzocca sciupa il rigore dell'1-1

Ritmi alti, quattro legni, un gol, ed un rigore sbagliato. Questa la fredda sintesi del match che permette ai Portuali Ancona di issarsi nuovamente al secondo posto della graduatoria – a -7 dalla capolista Osimana – grazie alla settima vittoria interna in campionato, che contestualmente mantiene immacolato il ruolino di marcia dei dorici tra le pareti domestiche. Ne fa le spese un’Olimpia presentatasi ad Ancona in formazione rimaneggiata, che si mangia le mani per la ghiotta occasione sciupata in pieno recupero che avrebbe dato un epilogo differente alla contesa. Parte forte l’undici di mister Ceccarelli, in una prima frazione sostanzialmente dominata, che fa registrare tre legni centrati dai padroni di casa con Santoni, Mascambruni (con la complicità di Giovagnoli) e Marzioni. Il predominio viene legittimato dalla rete che sblocca il punteggio e si rivelerà decisiva: la realizza Gioacchini, al minuto 34, propiziata da Sassaroli.

Nel secondo tempo non si registrano sostanziali modifiche al copione: spingono i padroni di casa, che colpiscono di nuovo il montante – stavolta con De Marco – e mantengono saldamente le redini del gioco. I Portuali calano di intensità, e negli ultimi venti minuti si riaffaccia il Marzocca che prova a raddrizzare il match, premendo senza però creare troppi grattacapi al pacchetto arretrato anconetano. Al 95’ l’episodio che potrebbe cambiare l’esito della gara: fallo di mano di Lucci in area, sanzionato con il calcio di rigore. Sul dischetto di presenta Moschini, la cui conclusione però non inquadra lo specchio della porta. Sospiro di sollievo per i “Dockers” che possono festeggiare, amarezza per l’Olimpia che prosegue il suo ciclo di ferro nel mese di marzo, attendendo la visita della Vigor Castelfidardo.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA - OLIMPIA MARZOCCA 1-0 (1-0 p.t.)

PORTUALI CALCIO ANCONA: Tavoni, Ribichini (87’ Moretti), Gasparini (67’ Rinaldi), Santoni, Savini, Severini, Marzioni (85’ Lucci), Sassaroli, Gioacchini (77’ Mossotti), Mascambruni (67’ Pelosi), De Marco. All. Ceccarelli

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini, Omenetti (82’ Pierucci), Montanari, Tomba, Rossi, Cecchetti (77’ Mandolini), Moschini, Brunori (61’ Bonvini), Paolini. All. Giuliani

ARBITRO: Racchi (AN)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Dahou (Jesi)

RETE: 34’ Gioacchini