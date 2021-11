Lanari, due gol d'oro: «Orgoglioso per la prima doppietta in Promozione»

La vittoria casalinga contro il Villa San Martino ha consentito ai Portuali di tornare a festeggiare un successo che mancava da un mese, dopo i pareggi contro il MondolfoMarotta e l’Olimpia Marzocca ed il primo passo falso stagionale contro il Moie. Nell’affermazione per 3-2 conquistata all’ultimo minuto al “Giuliani” di Torrette, la firma maggiormente in evidenza è quella del giovane attaccante classe 2001 Nicolò Lanari, autore di due reti: la prima ha permesso ai “Dockers” di sbloccare il punteggio, la seconda ha ristabilito la parità dopo l’uno-due messo a segno dagli ospiti che aveva ribaltato il risultato. Il segreto, in certi casi, è farsi trovare pronti, come capitato a Lanari subentrato al 10’ del secondo tempo nella gara contro i pesaresi: perché quando le occasioni vengono sfruttate la storia di una stagione può cambiare. In meglio.

«Sono contento per i due gol – dice il ventenne attaccante della formazione di mister Ceccarelli - ma soprattutto per aver aiutato la squadra a vincere una partita fondamentale. Per me personalmente si tratta della prima doppietta in Promozione e per questo sono molto orgoglioso. Chi parte dalla panchina può essere determinante se entra in campo con la giusta cattiveria e la giusta determinazione. L’allenatore, di cui sento la fiducia, ce lo ripete spesso e volentieri e ho semplicemente cercato di metterlo. Se proseguiamo su questa strada – conclude Lanari - possiamo divertirci in questa stagione, ne siamo tutti consapevoli pur conoscendo i nostri obiettivi».