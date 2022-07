Portuali, Ceccarelli punta il mirino: «Confermarci tra le prime cinque»

E’ stata una delle due squadre del calcio dilettantistico regionale a scrivere la parola fine alla lunga stagione agonistica 2021/2022, con lo spareggio per salire in Eccellenza. L’epilogo è stato amaro, tanto quanto il desiderio di chiudere un capitolo importante della sua storia, così breve eppure così intensa, e cominciare a scriverne uno nuovo. Chi quel libro l’ha redatto sin dalla prima pagina è Stefano Ceccarelli, uno dei tre fondatori dei Portuali Ancona, e timoniere della prima squadra salita nel breve volgere di pochi anni fino al pianerottolo dell’Eccellenza, trovando però la porta beffardamente chiusa.

«La verità è che il bilancio della nostra stagione non può essere legato solo a quello spareggio – spiega – in quanto dietro c’è tutto quello fatto per arrivarci, superando formazioni blasonate e costruite per obiettivi più ambiziosi di quelli con cui eravamo partiti noi, al primo anno in Promozione. E dal punto di vista personale, è stato un anno che mi ha lasciato tanto: l’entusiasmo dell’ambiente, la solidità di un gruppo che ha lavorato senza risparmiarsi, le soddisfazioni sotto il profilo dei risultati e della crescita della squadra. Certo, arrivare fin lì per poi perdere scoccia, parecchio, ma in questo esordio in una categoria per noi nuova abbiamo gettato tante basi importanti per il futuro».

Un futuro che passa attraverso le conferme di alcuni dei protagonisti: saranno ancora in maglia “Dockers” William Gioacchini, Thomas Marzioni, Luca Mascambruni, Andrea Occhiodoro, Francesco Pelosi e Nicolò Remedi. Tutti e sei saranno regolarmente a disposizione di mister Stefano Ceccarelli e del suo staff tecnico sin dall'inizio della prossima preparazione atletica. Insieme a molti altri elementi del roster che ha così ben figurato nello scorso torneo e ad alcuni innesti per cui la dirigenza sta già lavorando.

«La linea guida per il nostro mercato è proprio quella di tenere, se possibile, la stragrande maggioranza dell’organico – conferma Ceccarelli – che dovrà poi essere puntellato con qualche pedina che ci dovrà garantire quel qualcosa in più che ci è mancato nella stagione conclusa. Siamo ovviamente partiti in ritardo con le operazioni, visto che siamo praticamente stati in campo fino a fine giugno, ma il fatto di avere una base solida da cui ripartire ci darà modo di muoverci senza troppa frenesia».

Molti hanno identificato lo scorso torneo di Promozione come uno dei più complessi disputati, con la variabile Covid ed anche con il numero di squadre allargato che hanno rappresentato due ulteriori criticità da affrontare. Ma a giudicare dalla lista delle partecipanti del prossimo anno, piena di squadre blasonate ed ambiziose, anche il campionato che verrà dovrebbe confermare il livellamento verso l’alto già assaggiato nella stagione conclusa.

«Senza dubbio – conferma il mister – ed aggiungo che la regola dei tre Under da utilizzare stabilmente lo rende ancora più indecifrabile, perché anche in campagna acquisti è un elemento da tenere in grossa considerazione. Gli obiettivi dei Portuali? E’ ancora presto, ma credo che vadano inquadrati tenendo conto di quello che è stato fatto nell’ultimo campionato. Eravamo partiti con l’idea di salvarci prima possibile ed abbiamo sfiorato il salto di categoria. Diciamo che quest’anno ci piacerebbe puntare ad uno dei primi cinque posti, poi vedremo strada facendo».