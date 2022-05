Pokerissimo Portuali, il Loreto saluta la Promozione

Cinque reti al Loreto, per la quarta vittoria consecutiva ed un secondo posto messo al sicuro. Finale di stagione scintillante per i Portuali di mister Ceccarelli, che salgono a quota 61 e forti del +7 sul Valfoglia terzo in graduatoria – a 180’ dalla conclusione del torneo – acquisiscono il vantaggio del fattore campo negli spareggi promozione che verranno. Il tutto senza considerare il possibile accesso alla finale play-off senza passare per la semifinale con la quinta in classifica: il distacco è di nove lunghezze, e se dovesse aumentare i dorici salterebbero d’ufficio il primo ostacolo previsto dal tabellone. Saluta invece la categoria, per analoghi motivi, il Loreto di mister Moriconi, al termine di una stagione contrassegnata da molteplici problemi – in primis gli infortuni in serie – con il colpo di coda primaverile che non è stato sufficiente a raddrizzare la situazione. La penultima posizione potrebbe anche essere migliorabile, ma i diciassette punti dal tredicesimo posto sono la condanna irreversibile alla retrocessione.

La squadra anconetana impiega poco meno di mezz’ora a sfondare il bunker mariano, ma nove minuti diventano sufficienti a mettere in cassaforte l’intera posta in palio. Determinante la doppietta di Mascambruni, che festeggia nella miglior maniera il suo ventiseiesimo compleanno, seguita dalla rete di De Marco che fa terminare la prima frazione di gioco sul punteggio di 3-0. La seconda fiammata, ad affermazione già acquisita, arriva poco dopo metà ripresa: c’è gloria anche per Gioacchini ed il neo entrato Lucci, che fissano il punteggio sul definitivo 5-0 e permettono ai Portuali di guardare con occhi ancora più interessati agli appuntamenti decisivi per il salto di categoria.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA - LORETO 5-0 (3-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Polidori, Ribichini, Remedi (85’ Morbidoni), Santoni, Gasparini, Moretti (67’ Lucci), Sassaroli (60’ Marzioni), Gioacchini (75’ Gambelli), Mascambruni, De Marco (64’ Bianchi) All. Ceccarelli

LORETO: Albanesi, Picciafuoco, Scalella (53’ Petrini), P. Garcia, Camilletti, Bigoni, Ciminari, A. Moriconi (63’ Masllavica), Stortoni (67’ Sprecacè), M. Garcia, Bruciapaglia All. F. Moriconi

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Paradisi (PU)

RETI: 28’ e 32’ Mascambruni, 37’ De Marco, 70’ Gioacchini, 79’ Lucci