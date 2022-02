Filottranese, ri...partenza in salita ad Ancona contro i Portuali

Dopo un lungo stop causato dalla pandemia, prende forma la ripartenza che costituirà un’incognita un po' per tutti, giocatori, allenatori e preparatori che si sono dovuti riadattare ai nuovi protocolli. Per la Filottranese subito una trasferta insidiosa: infatti domani alle 14.30 la squadra biancorossa farà visita ai Portuali Ancona, attualmente secondi in campionato, alle spalle della capolista Osimana.

«Incontreremo subito una squadra che sta lottando per i vertici - esordisce così il tecnico della “Nese”, Marco Giuliodori – e che si è rinforzata in questo mercato invernale, non nascondendo il proprio obiettivo della promozione diretta. Andremo ad affrontare una partita difficile, ma contiamo anche sui nuovi arrivati sperando che ci diano una mano in questa nostra situazione non felicissima, consapevoli di avere di fronte a noi un ottimo organico. Sicuramente sarà una bella partita, dove tutte e due le squadre cercheranno di vincere sfruttando i propri punti di forza».

L’allenatore biancorosso sottolinea quanto sia stato complesso quest'ultimo periodo anche per il settore giovanile, con i campionati bloccati. Infatti sono proseguiti gli allenamenti, nonostante gli elevati casi di positività tra i ragazzi. «Ci sono state alcune restrizioni da parte della società per salvaguardare la salute dei ragazzi - prosegue il mister, anche responsabile tecnico del vivaio - ma la cosa importante è che l'attività non si sia mai fermata e siamo molto contenti di questo. I ragazzi hanno risposto benissimo, venendo agli allenamenti con passione e con l'idea di divertirsi, di svagarsi, sperando e augurando che la fine di questa pandemia sia davvero vicina».