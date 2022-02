Gli Strappini spaventano i Portuali, Bianchi li salva al 93'

I Portuali conservano all’ultimo giro di lancette imbattibilità casalinga e secondo posto in solitaria, grazie alla rete di Bianchi che rimette in equilibrio la sfida contro una Filottranese che ha ancora una volta di dimostrato come la classifica non rispecchi il reale valore della formazione di Giuliodori. Partita complessa, quella che i “Dockers” devono affrontare, in primis perché costituisce il ritorno dopo un prolungato stop, poi perché il giovane portiere ospite Nicola Strappini (classe 2005) fa sempre buona guardia denotando sicurezza e personalità, specie sui calci da fermo, ed infine considerando che i biancorossi quando possono provano a graffiare nelle ripartenze, sebbene non creando grossi grattacapi alla retroguardia dorica.

Con il punteggio che resta fermo sullo 0-0, si attende un guizzo che possa sbloccare la sfida, La Filottranese ci prova nel secondo segmento della ripresa, ma un paio di interventi provvidenziali di Tavoni mantengono la porta dei padroni di casa inviolata. Ma l’estremo difensore dei Portuali deve capitolare al minuto 80, quando Andrea Strappini toglie le ragnatele sotto l’incrocio dei pali con un potente destro scagliato dai venti metri. Convulso il finale, coi “Dockers” all’arrembaggio alla ricerca della rete del pareggio e mister Ceccarelli che si affida a forze fresche, e proprio due subentrati pescati dalla panchina confezionano l’azione che riequilibra la contesa: al terzo giro di lancette del recupero Pelosi mette in mezzo, Bianchi è puntuale all’appuntamento con il colpo di testa che fa finire la sfera in fondo al sacco e fissa il punteggio sull’1-1 finale.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA - FILOTTRANESE 1-1 (0-0 p.t.)

PORTUALI CALCIO ANCONA: Tavoni, Garuti, Polidori (70’ Lucci), Remedi (89’ Bianchi), Severini (81’ Santoni), Gasparini, Ribichini (89’ Pelosi), Sassaroli, Gioacchini, Morbidoni, Mossotti (70’ Moretti). All. Ceccarelli

FILOTTRANESE: N. Strappini, Dignani, Carnevali, Carboni, Colletta, Rossini, Marconi, Corneli, Staffolani (77’ Boccolini), Coppari, A. Strappini (86’ Baccarini). All. Giuliodori

ARBITRO: Ubaldi (FM)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Frapiccini (MC)

RETI: 80’ A. Strappini, 93’ Bianchi