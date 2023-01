"San" Tavoni salva i Portuali: con la Fermignanese finisce 1-1

Una grande reazione nel secondo tempo consente ai Portuali di impattare la Fermignanese e chiudere la sfida di cartello sull’1-1. Carnevali segna, Tavoni para un rigore e – seppure in dieci per 20 minuti – i Dockers colgono un punto utile per mantenere il secondo posto, in coabitazione con l’Urbania, anche se la leader Montecchio scappa a +9. Nella prima frazione i Portuali si rendono pericolosi con un colpo di testa di Mascambruni e una chance in mischia per Gioacchini, ma a passare avanti sono i pesaresi che al 38’ capitalizzano al meglio con Gori una palla inattiva. Nel diluvio del gelido Giuliani, capitan Savini e compagni tornano dalla pausa lunga con un piglio battagliero e, al 66′, manovrano bene con Gioacchini che imbuca per Carnevali: l’11 controlla e con un mancino chirurgico infila Cappuccini in diagonale.

Col pareggio in tasca i ragazzi di Ceccarelli continuano a premere, la Fermignanese si difende e riparte con i suoi avanti dotati di grande tecnica. Al 73’ i padroni di casa rimangono in dieci per effetto del rosso (dubbio) a Mascambruni. Poi, in un finale al cardiopalma, il protagonista diventa Tavoni. E’ il minuto 92, secondo dei quattro concessi da Gasparoni, quando viene fischiato un rigore contro ai Portuali. Dal dischetto va Fraternali ma il portierone anconetano non si scompone e disinnesca il tentativo. Finisce 1-1 ed è un punto importante. Anzi, importantissimo.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-FERMIGNANESE 1-1 ( 0-1 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni (70’ Morbidoni), Tonini, Rinaldi (53’ Santoni), Savini, Severini (53’ Marzioni), Lazzarini, Garuti (53’ Bozzi), Gioacchini (85’ Donzelli), Mascambruni, Carnevali. All. Ceccarelli

FERMIGNANESE: Cappuccini, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Garota (70’ Volpini), Cusimano, Gori, Bozzi, Loberti. All. Teodori

ARBITRO: Gasparoni (Jesi)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Meo (MC)

RETI: 38’ Gori, 66’ Carnevali