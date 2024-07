I Portuali si tolgono il velo: scatta ufficialmente l'avventura-Eccellenza

ANCONA – «Lascia la maglia in un posto migliore. E’ un’espressione utilizzata dagli All Blacks, che amo molto: vorrei la faceste vostra perché incarna i sacrifici che si fanno nella vita. Non solo nello sport. Dovrete essere bravi ad assumervi la responsabilità della squadra, ad arricchirla con il vostro contributo e renderla più bella per chi verrà dopo di voi. Se oggi parliamo di una famiglia qui ai Portuali Dorica, lo dobbiamo a chi c’è stato prima, a chi c’è ora e a chi ci sarà domani e per i quali, voi, dovrete essere d’esempio. In bocca al lupo a tutti». Parole del vicepresidente dei Dockers Luca Cesaroni, che hanno caricato l’ambiente in vista dell’inizio di stagione fissato per il 29 luglio con il raduno a Torrette. Le ha pronunciate giovedì sera, alla Casa del Portuale, alla presentazione della squadra che parteciperà – per la prima volta – al torneo di Eccellenza 2024-2025.

Di fronte alla rosa (quasi) al completo, tra conferme, volti nuovi e tanti giovani, e allo staff tecnico-dirigenziale sono intervenuti i rappresentanti di un club orgoglioso delle sue origini. «Mi auguro che il senso di appartenenza e i valori – l’apertura del presidente Davide Pucci - siano la vostra bussola nel corso della stagione. Il coinvolgimento che c’è in questa società, non solo per i figli dei portuali di Ancona, è incredibile e sono convinto che saprete esaltare in campo i nostri ideali».

Quindi è stato il turno di mister Stefano Ceccarelli, tra i cofondatori del club che – dal 2010 – è partito dalla Terza Categoria e si è arrampicato, con programmazione e costanza, fino al principale campionato regionale. «Un orgoglio per tutti noi – ha esordito – ma sappiate che non sarà facile. Cambierà tutto. L’intensità, la velocità, la qualità superiore in ogni singola giocata. Quanto abbiamo fatto in Promozione, per quanto irripetibile, non sarà sufficiente. E dovremo alzare l’asticella giorno dopo giorno, convinti dei nostri mezzi. Sappiamo di non partire con i favori del pronostico, lo dicono anche alcuni addetti ai lavori: ma personalmente, a me, questa cosa dà ancora più carica e non vedo l’ora di vedervi il 29 luglio per iniziare ad allenarvi e a sudare insieme».

Alla presentazione hanno preso parte anche il vicesindaco con delega allo Sport Giovanni Zinni e l’assessore Manuela Caucci, che i Portuali Dorica ringraziano pubblicamente per la vicinanza: «Siamo onorati di partecipare alla vostra presentazione e, come amministrazione, altrettanto certi del massimo impegno di questa società. Rinnovando i complimenti per quanto fatto nella passata stagione, voglio ribadire che siete un esempio di virtuosità all’interno della filiera calcistica anconetana e vi auguriamo il meglio per il futuro», l’intervento di Zinni.

Poi le foto di rito e un momento conviviale. Si alza il sipario sulla stagione 2024-2025. Nei prossimi giorni la società annuncerà i primi acquisti ufficiali che saranno a disposizione di mister Ceccarelli e il suo staff, nonché il programma delle amichevoli estive e l’organizzazione del settore giovanile, fiore all’occhiello dei Portuali Dorica.