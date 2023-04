Portuali, ritorno al successo: Gioacchini manda al tappeto la Cagliese

I Portuali ritrovano il successo e mandano al tappeto la Cagliese per 1-0. È di Gioacchini la rete decisiva, proprio in avvio di match. Bella, pesante, custodita fino a oltre il 90esimo con una prova positiva per gli uomini di Ceccarelli che salgono, così, a quota 46 punti in classifica, sempre in piena lotta per i playoff.

Al 14' l'episodio clou: Gioacchini riceve palla in area di rigore, la difende e si gira. Per Pifarotti non c'è scampo e i Dockers si proiettano in avanti. Galvanizzata dall'immediato vantaggio la squadra di casa costruisce ancora con il centravanti che, sull'invito di Carnevali, calcia bene ma la palla sfila di poco a lato. Quindi con Lazzarini che conclude in maniera velenosa ma trova la respinta del portiere. Sempre Lazzarini si rende protagonista di un'altra occasione a tu per tu e un tiro che finisce fuori di poco. Per i pesaresi poche vere situazioni, se non un paio di piazzati disinnescati da un attento Tavoni.

Nella ripresa i Portuali continuano a fare la partita e la chance migliore è per Marzioni, sempre su servizio di Carnevali, che in spaccata riesce a deviare quanto basta ma il cuoio scivola sul fondo. É, di fatto, l'occasione degna di nota del secondo round che non regala particolari emozioni. Ma ai Portuali basta e avanza così. Tre punti ritrovati, alcuni recuperi importanti (Mascambruni in campo per qualche minuto, oltre a Marzioni che sta ritrovando continuità, entrambi reduci da noie fisiche) e il miglior modo per ripartire dopo Pasqua.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA-CAGLIESE 1-0 (1-0 p.t.)

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ribichini, Tonini, Rinaldi (77’ Mascambruni), Savini, Severini, Ceresani (67’ Santoni), Bozzi, Gioacchini (56’ Marzioni), Lazzarini (58’ Polenta), Carnevali (87’ Gambelli). All. Ceccarelli

CAGLIESE: Pifarotti, Ciampiconi (75’ Bianchi), Corazzi (18’ Balla), Pierpaoli, Pieretti (83’ Bucefalo), Brunelli, Guion (46’ Arcangeletti), Cicci, Ciacci, Bucefalo, Romitelli (83’ Genghini). All. Bettelli

ARBITRO: Eletto (MC)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Fattori (Jesi)

RETE: 14’ Gioacchini