Portuali e Mondolfo-Marotta, un punto a testa nel primo 0-0 in campionato

Reti bianche al “Sorrentino” di Collemarino tra Portuali e Atletico Mondolfo Marotta, che proseguono il loro cammino a braccetto in graduatoria – appaiate a quota dieci – e confermano il loro buon momento, testimoniato anche dal passaggio del turno nella Coppa di categoria. Le due squadre, dopo novanta minuti molto tattici e con poche sbavature, si sono equamente divise la posta in palio con lo 0-0 che rispecchia in modo fedele quanto prodotto a livello di occasioni nel rettangolo di gioco.

Primo tempo in cui è la formazione di mister Sereni a farsi preferire, ripresa con i Portuali sugli scudi. “Dockers” che si rendono pericolosi al 10’ con Ferrante che punta la porta di Moscatelli e Rosi per fermarlo è costretto a “spendere” un giallo. Episodio dubbio al 28’ con una rete annullata a Marzano per posizione di fuorigioco. Finale di prima frazione con una chance per parte: al 36’ percussione sulla fascia destra di Pacenti, con la palla che arriva al limite a Morganti il quale conclude di prima intenzione, ma la sfera accarezza il palo. Al 39’ slalom di Marzioni, il migliore dei suoi, che mette una pericolosa palla tesa nel mezzo, obbligando Moscatelli alla respinta.

Secondo tempo che inizia con una buona occasione per Vitali, che invece di concludere prova a servire Cordella in mezzo l'area ma il bomber blu-grana non arriva puntuale all'appuntamento con la sfera. Risposta dei dorici affidata a Marzioni, che al 53’ salta due avversari ma dal limite alza troppo la mira. Al minuto 87 la porta di Moscatelli rischia di capitolare: bella la girata al volo di Lanari, ma il tiro finisce fuori di pochissimo. Finale con il brivido per i tifosi di casa, con Cordella lanciato da Morganti che si presenta a tu per tu con Tavoni, ma non trova la giusta coordinazione e manda la sfera oltre la traversa.

Il Tabellino:

PORTUALI ANCONA – ATLETICO MONDOLFO MAROTTA 0-0

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Polidori, Santoni, Savini, Gasparini, Pelosi, Remedi, Ferrante (79’ Rinaldi), Mascambruni (72’ Lanari), Marzioni. All. Ceccarelli

ATLETICO MONDOLFO MAROTTA: Moscatelli, Gregorini, Giobellina, Morganti, Marzano (77’ Cucchi), Rosi, Esposito (60’ Catalano), Fraternali, Cordella, Vitali (74’ Marconi), Pacenti. All. Sereni

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Giannelli (PU)