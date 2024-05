Portuali, ultimo atto: finale con il Centobuchi sognando l'Eccellenza

L’ultimo atto di una stagione entusiasmante. C’è una pagina di storia ancora da scrivere nel libro edito dai Portuali Dorica, squadra capace, in tre anni, di arrivare ai playoff e, in due circostanze, di raggiungere la finalissima sognando l’Eccellenza. «Non penso alla fame di rivincita, se riavvolgo il nastro alla sfida del 2022 contro il Chiesanuova. Penso, piuttosto, all’opportunità che i miei ragazzi si sono riconquistati sul campo. Un premio importante per il loro lavoro, i loro sacrifici. Per questo il desiderio più grande è quello di vedere domani, sugli spalti dello stadio di Civitanova, tanta gente da Ancona, tanta gente da un quartiere, Torrette, che ci ha accolto a braccia aperte, tante persone a fare il tifo per noi».

Attacca così, mister Stefano Ceccarelli, alla vigilia della sfida contro l’Atletico Centobuchi di domani, alle 16, al Polisportivo comunale di Civitanova Marche: «Affronteremo una squadra fortissima, in piena salute e dotata di giocatori di alto profilo. Siamo consapevoli che sarà una battaglia difficile, ma proveremo a fare il massimo per vincere. Rischio di ripetermi, ma è nel nostro Dna: non molleremo fino all’ultimo».

La formazione rivale, sabato scorso, ha superato 2-0 nei tempi regolamentari la Vigor Castelfidardo. Uno sforzo in più, invece, per i Dockers che hanno rimontato 3-2 il Sant’Orso nei tempi supplementari: «Sicuramente abbiamo speso di più a livello fisico, giocando al Del Conero che non è il nostro stadio. Ma credo che in partite del genere non conti soltanto la condizione atletica, quanto la voglia di vincere che, spesso, supera la fatica. Ci proveremo, ci proveremo ancora», garantisce Ceccarelli. D’altronde c’è una pagina intonsa, ancora tutta da scrivere, nel libro dei Portuali Dorica.