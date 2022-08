Portuali, scatta la campagna abbonamenti. E in attacco arriva anche Romanelli

Ultimo test match prima dell’avvio ufficiale della stagione per i Portuali Ancona, che affronteranno nel pomeriggio il Colle Zero Sei al “Sorrentino” di Collemarino. La formazione di mister Ceccarelli inaugurerà l’anno agonistico sabato 3 settembre, facendo visita alla Vigor Castelfidardo nell’andata dei sedicesimi di finale della Coppa di categoria (il ritorno è fissato per mercoledì 21 settembre). L’esordio nel Girone A di Promozione è invece previsto per il sabato successivo, sul campo della Fermignanese. Primo impegno casalingo sabato 18, quando a Torrette si presenterà il Valfoglia per la seconda giornata, a cui farà seguito il turno di riposo imposti ai dorici dal nuovo calendario rielaborato dopo l’anomalia riscontrata nella prima stesura.

Intanto, si è ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2022-2023. Il costo della tessera per il settore di tribuna sarà di 60 euro. Nel corso del campionato e della Coppa Italia di Promozione i Portuali disputeranno le partite interne allo stadio "Giuliani" di Torrette. Per informazioni, sottoscrizioni e prenotazioni contattare il 348 9396903. E nel frattempo la società ha ulteriormente puntellato l’organico, comunicando di aver tesserato per la prossima stagione sportiva l’attaccante William Romanelli. Quest’ultimo è regolarmente a disposizione di mister Stefano Ceccarelli e del suo staff tecnico, con cui sta svolgendo la preparazione atletica in vista del campionato di Promozione. Classe 2005, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Ponterosso Calcio e Us Ancona.