Osimana, terno secco al "Ferranti": Nunez e Guercio abbattono l'Atletico

L’Osimana porge al campionato di Eccellenza un biglietto da visita di tutto rispetto. La squadra di Mobili si impone al “Ferranti” di Porto Sant’Elpidio con grande autorità, rifilando tre reti all’Atletico. I giallorossi, al debutto nella categoria dopo la promozione della passata stagione, cominciano subito con il piede giusto: al 12’ Proesmans approfitta di una palla persa e punta verso la porta di Faini, che para a terra la conclusione del centrocampista ospite. Quattro minuti dopo un’altra amnesia dei locali innesca nuovamente Proesmans, che stavolta si trasforma in assist-man per Nunez che manda la sfera nel sacco per l’1-0. L’Atletico si scuote, alla mezz’ora Canullo miracoleggia su Traversa che raccoglie la respinta dell’estremo difensore giallorosso e mette dentro il gol del pareggio, annullato però tra le proteste locali per un tocco di mano visto dal direttore di gara. Finale di frazione tutto di marca ospite: Faini in uscita è provvidenziale su Buonaventura, me al secondo di recupero è ancora Nunez su assistenza di Pasquini ad andare a bersaglio per il 2-0.

Nella ripresa il Porto Sant’Elpidio comincia con maggiore piglio, prendendo in mano le redini della sfida, ma è la sfortuna ad impedire agli uomini di Palladini di riaprire la gara: al 56’ bomba dai 20 metri di Bruni, la palla centra la traversa e ricade sulla linea. I padroni di casa pagano anche la scarsa precisione sotto porta, come al 76’ quando Russo fuggito sul binario sinistro mette in mezzo e trova Frinconi che non inquadra la porta, o al minuto 85 con Fuglini che alza troppo la mira da posizione invitante. L’Osimana contiene il forcing, si affaccia pericolosamente nell’area avversaria (Pasquini non inquadra lo specchio dopo aver intercettato un passaggio di Faini uscito dall’area) e colpisce al minuto 87: Guercio raccoglie una respinta e mette dentro il 3-0 che chiude definitivamente i conti.

Il Tabellino:

PORTO SANT’ELPIDIO - OSIMANA 0-3 (0-2 p.t.)

PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Tondini (71’ Maffei), Fuglini, Mozzoni, Cifani (45’ Amatucci), Amici (61’ Vallasciani), D’Amicis, Brega (46’ Russo), Bordi, Traversa (71’ Frinconi), Bruni. All. Palladini

OSIMANA: Canullo, Labriola, Patrizi, Fermani (66’ Armellini), Paccamiccio (85’ Marcantoni), Proesmans (63’ Mercanti), Calvigioni, Bambozzi, Pasquini (85’ Guercio), Nunez (63’ Madonna), Buonaventura. All. Mobili

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Varagona (AN)

RETI: 16’ e 47’ p.t. Nunez, 87’ Guercio