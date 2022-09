Mengali-Di Nicola, uno-due del Fabriano e Porto Sant'Elpidio al tappeto

Il Fabriano Cerreto conferma il suo stato di salute in questo avvio di stagione espugnando Porto Sant’Elpidio. Tre punti che permettono alla formazione di mister Farsi di posizionarsi al vertice della graduatoria, con sette lunghezze incamerate al pari di Osimana e Fossombrone. Gli ospiti partono bene nella prima metà di gara, piazzando nel finale l’uno-due che si rivelerà decisivo per le sorti della contesa, per poi contenere l’Atletico tornato a farsi minaccioso dopo l’intervallo, riuscendo così a conservare il vantaggio anche grazie all’estremo difensore Bruni, decisivo soprattutto in pieno recupero.

Il Fabriano assume subito il controllo delle operazioni, creando la prima palla gol dopo dieci minuti con Gabrielli, il quale corregge verso la porta un angolo battuto da Nunzi senza però inquadrare lo specchio. La supremazia ospite porta ai tentativi di Magnanelli da fuori area, che alza troppo la mira, e di Mengali che trova sulla sua strada un attento Faini. Sono le azioni preludio alla rete che sblocca il punteggio, che cade al 37’: contatto in area tra Brega e Gabrielli il quale cade a terra, l’arbitro assegna la massima punizione che viene calciata e trasformata da Mengali per l’1-0. La formazione di Farsi approfitta del momento di sbandamento dell’Atletico e affonda il colpo: Faini si oppone bene a Di Nicola, ma nulla può un giro di lancette più tardi sulla punizione dell’attaccante dalla lunghissima distanza, che manda gli ospiti al riposo sul doppio vantaggio.

Al rientro dagli spogliatoi l’Atletico cerca di rimettersi in carreggiata, subito in apertura è Frinconi a concludere verso la porta di Bruni, che mette la sfera in angolo. Il Fabriano controlla senza concedere troppo, il forcing dei locali aumenta e ad un quarto d’ora dal termine si sostanzia nel gol che rimette in discussione l’esito del match: Lucarini mette giù Ferranti, intervento punito con il calcio di rigore che Mattia Bruni realizza per l’1-2. Il Porto Sant’Elpidio tenta il tutto per tutto (esponendosi anche al contropiede degli avversari): al minuto 85’ è Tondini con un colpo di testa a mancare di poco il bersaglio, poi in pieno recupero Ferranti prova a pescare il jolly ma Lorenzo Bruni riesce ad arpionare la sfera che permette al Fabriano di mantenere il vantaggio ed intascare i tre punti.

Il Tabellino:

ATL. PORTO S.ELPIDIO – FABRIANO CERRETO 1-2 (0-2 p.t.)

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Bordi, Tondini, Mozzoni, Brega (46’ Frinconi), Magliulo, Orazi, Amici (75’ Ponzielli), Traversa (60’ Amatucci), M. Bruni, Russo (67’ Ferranti). All. Palladini

FABRIANO CERRETO: L. Bruni, Stortini, Lucarini, Lispi, Barilaro, Gabrielli (64’ Pagliari), Nunzi, Crescentini (90’ Paoletti), Magnanelli (93’ Lattanzi), Mengali, Di Nicola (81’ Montagnoli). All. Farsi

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC), Silvestri A(P)

RETI: 38’ Mengali su rig., 41’ Di Nicola, 78’ M. Bruni su rig.