Porto San'Elpidio, basta un tempo: Biagio Nazzaro liquidata 3-1

Il penultimo turno del campionato di Eccellenza certifica il terzultimo posto finale della Biagio Nazzaro, sconfitta al “Ferranti” da un Porto Sant’Elpidio che, al contrario, coglie l’intera posta in palio e spera ancora di tagliare il traguardo salvezza schivando i play-out. Quegli spareggi che, al contrario, la squadra chiaravallese da alcune settimane ha già messo nel mirino, unica strada per cercare di mantenere la categoria e riabilitare una stagione al di sotto delle aspettative e che rischia di concludersi nel peggiore dei modi.

L’ultima trasferta della stagione regolare, per la Biagio Nazzaro, comincia subito male: sono passati appena tre minuti quando Palladini, con un lob dal limite dell’area, manda il pallone ad insaccarsi alle spalle di Tomba. La reazione degli ospiti non c’è, mentre l’Atletico prova subito a mettere al sicuro risultato e tre punti spingendo ulteriormente sul pedale del gas. Il 2-0 arriva così alla mezz’ora, siglato da Tenkorang il quale finalizza un veloce contropiede e supera in velocità anche l’estremo difensore rossoblu, depositando la sfera in fondo al sacco per il raddoppio. Il tris arriva poco prima del duplice fischio, realizzato da Mandolesi a coronamento di una bella azione portata avanti da Calamita.

Solo nella seconda metà di gara la Biagio abbozza un tentativo di reazione, con Ruzzier che in paio di circostanze si fa vivo dalle parti di Faini alzando però troppo la mira al momento della conclusione. Il gol della bandiera arriva così su iniziativa di Carbonari, che al 69’ pesca il jolly sotto forma di tiro dalla distanza che vale il 3-1. Non basta a raddrizzare le sorti della sfida, che al triplice fischio vede i padroni di casa festeggiare il nono successo stagionale e mettere nel mirino la trasferta sul campo della Sangiustese, domenica prossima. Per la Biagio, l’ultimo impegno è costituito dal retrocesso San Marco Servigliano, ultimo gradino da salire prima dell’appendice – fondamentale – dei play-out.

Il Tabellino:

ATLETICO PORTO S.ELPIDIO – BIAGIO NAZZARO 3-1 (3-0 p.t.)

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Faini, Cantarini, Ballanti, Mozzoni, Calamita, Candidi, D’Amicis, Bordi, Mandolesi (61’ Magliulo), Tenkorang, M. Palladini (77’ Cinaglia). All. O. Palladini

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Bellucci, Carbonari, Giovagnoli (85’ Marini), Marasca (47’ Gatti), Gaia (77’ Parasecoli), Rossini, Gregorini, Gallotti (47’ Pieralisi), Ruzzier, Frulla (47’ Paccamiccio). All. Favi

ARBITRO: Savino (Torre Annunziata)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Bruscantini (MC)

RETI: 3’ M. Palladini, 30’ Tenkorang, 38’ Mandolesi, 69’ Carbonari