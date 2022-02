Porto S.Elpidio-Jesina, il commento dei due tecnici

Al “Ferranti” si materializza un pareggio che scontenta il Porto S.Elpidio, il quale aveva accarezzato l’idea di incamerare l’intera posta in palio e fare un passo in avanti importante in classifica. E che invece gratifica gli sforzi di una Jesina sotto per due volte nel punteggio e brava a risalire la china, mostrando anche personalità nel fare un tentativo – nei minuti finali – per portare a casa i tre punti, epilogo questo che sarebbe stato però troppo penalizzante per i padroni di casa, i quali pagano a caro prezzo le leggerezze commesse su due palle inattive.

«Due punti persi per come si era messa la partita – commenta il tecnico del Porto Sant’Elpidio, Ottavio Palladini – perché siamo stati bravi a portarci in vantaggio, peraltro due volte, ed abbiamo anche costruito due-tre occasioni interessanti in contropiede che avremmo dovuto sfruttare meglio. Purtroppo sono sempre i calci piazzati a risultare fatali: è stato così anche stavolta, contro una Jesina che secondo me fisicamente era più in palla di noi, che a differenza di loro eravamo al rientro in una partita ufficiale dopo un mese di stop e siamo calati parecchio nell’ultima porzione di gara. Il rammarico è grande, ma la squadra ha reagito bene, per cui ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti, sperando di recuperare a breve alcuni giocatori che ci mancano».

«E’ stata una partita...scorbutica – dichiara Marco Strappini, allenatore della Jesina – perché all’inizio le formazioni hanno avuto un atteggiamento molto prudente sotto l’aspetto tattico, stando attente a non scoprirsi per cui il match è risultato bloccato e si è vista poca qualità. Poi nel prosieguo è restata una gara spigolosa, ma è decollata: abbiamo sempre rincorso, e ci prendiamo questo pareggio che è buono in ottica classifica perché giocare qui non è mai facile, come infatti non lo è stato oggi. Siamo andati in difficoltà sui palloni lunghi, complice il vento ed il terreno di gioco ma anche qualche disattenzione evitabile, ed abbiamo messo solo a tratti quella qualità in fase di possesso che invece è fondamentale».