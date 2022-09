Ancona sulle montagne russe: a Pontedera si fa raggiungere dopo lo 0-2

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Ancona

PONTEDERA- Pomeriggio da montagne russe per l’Ancona che torna da Pontedera con un solo punto impattando 2-2 al Mannucci. Dopo essere andata in vantaggio per 0-2, grazie alla doppietta di Alberto Spagnoli (il secondo gol è arrivato su calcio di rigore), nella ripresa sono arrivate le reti locali di Cioffi e Fantacci bravi a sfruttare due errori della retroguardia biancorossa. Mercoledì l’infrasettimanale al Del Conero con il Fiorenzuola (ore 18) e domenica prossima, nuova sfida casalinga, con il Gubbio (14.30).

PONTEDERA-ANCONA 2-2

PONTEDERA (4-3-2-1): Siano; Perretta (26st Espeche), Shiba, Martinelli, Aurelio; Izzillo (38st Benedetti), Ladinetti, Catanese; Fantacci (29st Mutton), Cioffi (26st Somma); Petrovic (29st Nicastro) All. Catalano

ANCONA (4-3-3): Peruchini; Mezzoni, Mondonico, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (44st Bianconi), Paolucci (17st Prezioso); D’Eramo (17st Lombardi), Spagnoli, Di Massimo (33st Moretti) All. Colavitto

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Reti: 2’ e 41’ (rig.) Spagnoli, 5st Cioffi, 14st Fantacci

Note (ammoniti Perretta, Paolucci, Cioffi, D’Eramo, Prezioso, Gatto, Espeche, Spagnoli. Espulso: Somma (doppia ammonizione) Recuperi 2’+4’, angoli 5-3, spettatori 510 (163 ospiti) per un incasso di 3.703 euro