Troppo Pineto per la Vigor Senigallia: al "Pavone" finisce 3-0

La Vigor Senigallia vive un pomeriggio amaro ed esce sconfitta dalla complessa trasferta di Pineto. I padroni di casa si impongono 3-0, un risultato condizionato dal letale uno-due piazzato dagli abruzzesi ed arrivato a ridosso dell’intervallo. La classifica del girone con cui i padroni di casa si sono presentati all’appuntamento non rendeva merito al valore della rosa biancoazzurra. La partita, però, si è incamminata su binari di assoluto equilibrio per lunghi tratti della prima frazione, con la Vigor Senigallia ben disposta in campo e brava a non concedere spazi. Si arriva così al 36’, quando Roberto si oppone un cross di Della Quercia, ma complice il forte vento la respinta è meno lunga del previsto, e la sfera finisce così sui piedi di Angeletti che da pochi metri non può sbagliare. Il Pineto prende coraggio, riconquista un importante pallone poco dopo la ripresa del gioco, che viene recapitato a Maio la cui conclusione, indirizzata sotto l’incrocio dei pali, regala il 2-0 ai locali.

Un’autentica doccia gelata per i rossoblu, ed al rientro dagli spogliatoi mister Aldo Clementi prova a ridisegnare l’assetto della sua squadra con il preciso intento di invertire la tendenza. Ma i padroni di casa però si dimostrano solidi, respingendo le trame della compagine senigalliese. L’eurogol di Njambè – entrato sul rettangolo di gioco pochi minuti prima - chiude definitivamente i conti al 75’. La Vigor Senigallia ritorna a casa a mani vuote, ma consapevole di avere tutte le carte in regola per rialzarsi immediatamente. Insieme al suo caloroso pubblico, domenica prossima, quando arriverà il Tolentino. Da segnalare, in un pomeriggio calcistico amaro, il bellissimo messaggio che il Pineto ha dedicato alla città di Senigallia. Un gesto che rimarca una volta di più la solidarietà verso una popolazione duramente colpita dall’alluvione.

Il Tabellino:

PINETO – VIGOR SENIGALLIA 3-0 (2-0 p.t.)

PINETO: Mercorelli, Ceccacci, Di Filippo, Nonni (77’ Pica), Della Quercia, Domizi (81′ Gurini), Lo Sicco, Traini (90′ Ciucani), Foglia, Maio (77′ Minincleri), Allegretti (71′ Njambe). All. Amaolo

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mori (46’ Vrioni), Marini, Magi Galluzzi, Bucari (70’ Marcucci), Gambini (46’ Bartolini), Lazzari (72’ Pierpaoli), Mancini, Kerjota, D. Pesaresi (59’ Perri), Baldini. All. Clementi

ARBITRO: Pasculli (CO)

ASSISTENTI: Lanzelloto (Roma2), Neroni (Ciampino)

RETI: 36’ Allegretti, 37’ Maio, 75’ Njambè