Minuto 15 - Ancona vicinissima al goal. Spagnoli si presenta tutto solo davanti a Tonti. Il numero 9 al momento del tiro viene sbilanciato da un difensore ma riesce lo stesso a concludere in porta prendendo il palo esterno. Dorici ad un passo dall'1-0.

Minuto 10 - Intraprendente l'inizio dell'Ancona che già in un paio di occasioni si è affacciata al limite dell'area dei padroni di casa. Per ora però nessun tiro in porta.

Minuto 3 - Primo calcio d'angolo per i padroni di casa. Respinge la difesa dorica.

Minuto 2 - Sono circa 200 i tifosi dell'Ancona presenti allo stadio per sostenere i biancorossi.

Minuto 1 - Partiti

LA DIRETTA DEL MATCH

Con in tribuna il patron Tony Tiong, l’Ancona scesa in graduatoria in zona play-out prova ad interrompere il prolungato digiuno di successi che perdura da quasi due mesi – ultimi tre punti presi nel derby interno contro la Recanatese – al “Pavone-Mariani” contro i padroni di casa del Pineto. Gli abruzzesi, alla loro prima storica stagione nella terza serie, hanno finora disputato un torneo tranquillo, con 28 punti messi in cassaforte 19 dei quali proprio davanti al pubblico di casa, dove sono stati sconfitti la prima volta in questo anno 2023/2024 due settimane fa dal Gubbio. Tra i temi centrali della sfida, la solidità della difesa della squadra di mister Amaolo – sei reti subite in appena dieci gare interne – contro l’attacco dell’Ancona chiamato a sbloccarsi dopo tre confronti conclusi senza andare a bersaglio.

Le formazioni ufficiali:

PINETO: Tonti, Evangelisti, De Santis, Ingrosso, Villa, Germinario, Lombardi, Borsoi, Sannipoli, Njambé, Gambale. All. Amaolo

A disposizione: Mercorelli, Grilli, Amadio, Marafini, Manu, Della Quercia, Baggi, Chakir, Macario, Teraschi, Foglia, Iaccarino, Pellegrino

ANCONA: Perucchini, Pellizzari, Cella, Mondonico, Barnabà, Saco, Prezioso, Basso, Martina, Spagnoli, Energe. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Radicchio, Agyemang, Paolucci, Gatto, D’Eramo, Useini, Fiampaolo, Cioffi, Moretti