Ancona, il marchio di Spagnoli. «Felice per il ritorno al gol. E Rolfini è il benvenuto»

L’astinenza da gol cominciava a pesare. E’ arrivato ad un mese dall’ultimo sigillo, a Vercelli contro il Sestri, quando non era servito ad evitare la sconfitta. Stavolta Alberto Spagnoli ha messo la sua firma nel raddoppio determinante per portare a casa i tre punti nel match di Pineto. Una rete, tanto voluta e cercata quanto essenziale nell’economia della sfida che ha permesso ai dorici di interrompere il digiuno di vittorie.

«Mi sono ritrovato nelle ultime due annate a segnare con regolarità – spiega l’attaccante di Pordenone – e non essere andato a segno per diverse partite stava incominciando a pesare, come è normale che sia per un attaccante. Quella palla me la sono andata a prendere con caparbietà, ci ho messo grinta e cattiveria, e dopo la conclusione il portiere mi ha un po’ aiutato. Ma è andata bene, peraltro già nel primo tempo ci ero andato vicino, ma al momento di tirare sono stato sbilanciato da un contatto con un difensore. Rigore? Ho chiesto spiegazioni all’arbitro, perché in effetti ho avuto la sensazione che l’avversario si fosse disinteressato del pallone e avesse cercato di ostacolarmi irregolarmente spingendomi alle spalle, per cui sì, il rigore ci poteva stare. Ma lui non è stato dello stesso avviso».

Spagnoli parla del successo che per l’Ancona costituisce una vera boccata di ossigeno, in considerazione di una classifica che non è ancora soddisfacente, e loda l’atteggiamento della squadra. «Sono tre punti fondamentali – commenta la punta della squadra di mister Colavitto – li volevamo fortemente. E credo si sia visto per quello che è stato l’impatto avuto nell’incontro, il modo in cui siamo rientrati in campo dopo l’intervallo. Nel finale abbiamo sofferto, forse per via del ricordo di qualche episodio accaduto in passato in cui non siamo riusciti a difendere il vantaggio, cosa che però non ci deve condizionare. Ci sta che l’avversario prema alla ricerca del pari, così come subire gol, ma non dobbiamo disunirci, reagire in maniera positiva, restare compatti e non perdere la calma: lo abbiamo fatto ed alla fine ritengo che questi tre punti siano davvero meritati».

Le ultime battute del bomber sono per la visita del patron Tiong, per il mercato e la prossima sfida, che vedrà l’Ancona ospitare la corazzata Cesena. «Ci ha fatto molto piacere l’arrivo del presidente – dice Spagnoli – che con le sue parole ci ha dato una grande carica prima del fischio d’inizio. È una figura che sentiamo vicina, ma tutta la società ci ha fatto sempre sentire la sua presenza, anche nei momenti più delicati. In merito al mercato, devo dire che non lo seguo più di tanto, perché penso a concentrarmi sul lavoro nelle sedute di allenamento e sulle partite, ma riguardo Rolfini l’ho visto giocare e l’ho affrontato da avversario: è una punta di livello, che ha sempre segnato, e se dovesse arrivare ci può dare una bella mano. Ma adesso la nostra attenzione è tutta rivolta al confronto con il Cesena: sarà una partita bella da giocare, un gran banco di prova per noi. Non siamo spaventati, perché la paura è un termine che non ci deve appartenere, ma dovremo affrontare questo impegno tanto spensierati quanto convinti di poter fare bene. È una di quelle sfide che dovrà essere approcciata con la giusta mentalità, con la consapevolezza che ci sarà da soffrire e da sfruttare nella maniera giusta le occasioni che si presenteranno».