Marincioni torna in pista, sarà direttore generale dell’ASD Pietralacroce ‘73

ANCONA- Maurizio Marincioni sarà il nuovo direttore generale dell’ASD Pietralacroce ’73, storica società anconetana che milita in Seconda categoria girone C. Ieri (19 maggio), sul sintetico del Paolinelli, la presentazione alla squadra e allo staff tecnico fissando obiettivi e speranze per il futuro a breve, medio e lungo termine. Per Marincioni si tratta di un “ritorno” nella sua Ancona e nella sua Pietralacroce (quartiere in cui vive) dopo anni di esperienze in giro per le Marche in varie categorie dilettantistiche.

E’ stato ribattezzato il “mister delle promozioni” per aver centrato, tra le altre cose, il salto di categoria con l’Offagna (dalla Seconda categoria alla Promozione) e con la Vigor Castelfidardo (dalla Prima categoria alla Promozione). Per il resto Marincioni ha guidato il Camerano (Prima Categoria), la Filottranese (Prima categoria), il Cupramontana (Seconda categoria), il San Biagio (Prima categoria) e il Villa Musone (Prima categoria). Bello e profondo l’abbraccio con il tecnico degli anconetani Francesco Saracini così come il discorso alla squadra alla presenza anche del direttore sportivo Simone Paladini.

Ad oggi, nel girone C di Seconda Categoria, il P73 occupa la settima posizione con 41 punti all’attivo. Al termine della stagione mancano ancora due giornate rispettivamente contro Victoria Brugnetto in trasferta e Ponterio in casa. Poi si potrà definitivamente iniziare a pensare al futuro. Con un Marincioni in più.