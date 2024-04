Verso Pescara-Ancona, Boscaglia carica i dorici: «Non firmo per un pari»

«Non firmo per un pareggio». È un Boscaglia deciso quello che si esprime sul match che attenderà l’Ancona a Pescara, gara che rappresenterà l’ultima trasferta dei biancorossi prevista dalla stagione regolare di Lega Pro. D’altronde, provare a risanare il deficit accumulato in classifica nella rincorsa ad una salvezza diretta, si tradurrà nel provare a fare i tre punti all’Adriatico, con tutte le difficoltà del caso che comporterà fare risultato pieno contro gli abruzzesi non certo nelle migliori condizioni, ma comunque con tanta qualità in organico. «Sarà una partita difficile, contro una squadra forte – conferma il mister - ma noi stiamo bene e ce l’andremo a giocare con tutte le nostre forze: la nostra salvezza passerà da questa sfida».

La buona notizia è rappresentata dalla presenza in organico dell’intera rosa, con il completamento dei recuperi degli infortunati e gli squalificati che hanno scontato lo stop imposto dal giudice sportivo. «Per fortuna sono rientrati tutti – dice l’allenatore siciliano – e sono molto contento, qualcuno che viene da qualche acciacco c’è, ma sono tutti disponibili e questa è una cosa fondamentale. La fame di punti nei giocatori, l’ho sempre vista: si sono tolti di dosso un po’ di scorie, perché la vittoria ti permette sempre di lavorare meglio. In settimana i miei ragazzi hanno dato tanto, sia dal punto di vista tecnico che mentale, curando ogni aspetto».

Boscaglia si sofferma quindi sul Pescara e sulla curiosa coincidenza che vuole l’Ancona vittoriosa in trasferta l’ultima volta proprio in Abruzzo. «Cascione (tecnico dei biancazzurri ndr) l’ho incontrato diverse volte da giocatore, da allenatore sta facendo bene e ha dato equilibrio alla squadra. Il Pescara ha costruito la sua rosa in base a quello che era il credo di Zeman, affronteremo un gruppo che ha qualità, temperamento e individualità. Penseremo ai risultati delle avversarie a fine partita, durante la gara dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Dobbiamo sapere che ora dipende tutto da noi, ma le partite a volte sono anche determinate da episodi: vedremo ciò che succederà, perché avremo l’obbligo di tenerci informati».

«L’ultima vittoria a Pineto a gennaio? Non dobbiamo pensare a queste cose – ammonisce il mister – perché rischiamo di non riuscire a vincere. A Pontedera non meritavamo di perdere, siamo stati condannati dagli episodi. Oggi vedo una squadra con un piglio diverso, non posso pensare a quello che è successo in passato, senza nulla togliere a chi mi ha preceduto. Non cerchiamo un’identità, non abbiamo tempo: abbiamo una base su cui prepariamo le partite e su questa base possiamo preparare le sfide guardando agli avversari. La nostra è una missione settimanale, dobbiamo guardare anche a quelli che sono stati i cambiamenti tra gli avversari. Dobbiamo lavorare sulla base e non sull’identità».