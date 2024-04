Ancona, sulla via verso la salvezza, il derby dell'Adriatico da onorare al meglio. E da vincere

Ultimi 180’ di campionato, ultima trasferta di regular season nella vicina Pescara ed una rincorsa alla salvezza diretta ancora in pieno corso di svolgimento. Tagliare questo traguardo è un ipotesi ancora percorribile per un’Ancona che compiuto il proprio dovere piegando domenica scorsa il Sestri Levante. E proprio la squadra ligure – insieme alla corregionale Entella – costituisce la...lepre su cui fare la corsa per provare ad uscire dalla zona play-out, con il piano B rappresentato dalla chiusura del torneo al sedicesimo posto ma con uno scarto in termini di punti tale da “schivare” lo spareggio-derby con la Fermana. E visto che negli ultimi due turni è prevista la contemporaneità degli incontri, normale che l’orecchio dei tifosi biancorossi sia teso anche alle notizie provenienti dagli altri campi, con la Recanatese – a -1 dai dorici – che riceve il Gubbio e la Vis staccata di due lunghezze di scena a Vercelli proprio contro il Sestri.

Ad attendere l’Ancona ci sarà un Pescara in parte rinfrancato dal rotondo successo sul campo del fanalino di coda Olbia, ma ancora nel bel mezzo della bufera della contestazione dei tifosi (i quali anche nel match contro i biancorossi entreranno nel settore a loro riservato solo nel secondo tempo) rivolta al presidente Sebastiani. Gli abruzzesi sono al momento al sesto posto, con una costante dimestichezza in zona gol (57 quelli realizzati, quinti nella speciale classifica dell’intera Lega Pro) ma anche con evidenti lacune difensive, evidenziate specialmente negli ultimi due mesi segnati da sette sconfitte in dodici match (tre gol incassati dalla Recanatese, quattro da Gubbio e Vis e cinque dal Rimini). Sulla bilancia il report sugli scontri diretti: 37 incontri con dodici pareggi, tredici vittorie doriche e dodici biancazzurre, nove delle quali ottenute in casa.

Le probabili formazioni

Cascione, tecnico degli abruzzesi, non avrà a disposizione Pellacani, Masala e probabilmente Di Pasquale, e rischia di dover rinunciare ad Aloi che non ha ancora completamente smaltito una contusione al ginocchio. Per il centrocampista calabrese le riserve verranno sciolte all’ultimo: in caso di forfait, si scalda Dagasso ma non è da escludere la soluzione che contempla l’utilizzo di uno tra De Marco e Franchini per completare la mediana insieme a Squizzato e Tunjov. In avanti largo ancora al tridente formato dal capocannoniere Merola – finora 17 centri in stagione – con Cuppone ed Accornero. La difesa a protezione di Plizzari prevederà Floriani sul versante destro, Brosco e Mesik in mezzo mentre sul settore mancino va verso la riconferma Pierno che dovrebbe vincere il ballottaggio col rientrante Milani.

Tutti abili ed arruolati in casa Ancona, con Pellizzari riaggregatosi al gruppo e il trittico Paolucci-Gatto-Cioffi nuovamente nell’elenco dei convocati dopo aver scontato le rispettive squalifiche. Mister Boscaglia potrebbe nuovamente varare un modulo con la difesa a quattro, formata da Martina a sinistra, Barnabà e Clemente a duellare per il posto sulla destra, ed in mezzo la coppia Mondonico-Pasini col sacrificio di Cella. Diga mediana formata da capitan Gatto e Prezioso, Spagnoli di punta con Saco al centro più Paolucci e Giampaolo sugli esterni a muoversi tra le linee. Tutt’altro che accantonato, però, il 3-5-2 che prevederebbe una retroguardia puntellata con un centrale difensivo in più e la rinuncia ad un uomo a centrocampo, con il tandem formato da Spagnoli-Giampaolo in avanti.

Pescara-Ancona, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match Pescara-Ancona, in programma domenica 21 aprile allo stadio “Adriatico” di Pescara a partire dalle 16.30, e valevole per la trentasettesima giornata di LegaPro, sarà trasmesso in diretta da Sky. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) ed inoltre in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app, ed in streaming su NOW Tv. Direzione di gara affidata a Dario Madonia di Palermo, che si avvarrà della collaborazione degli assistenti Alessandro Munerati di Rovigo e Glauco Zanellati di Seregno. Quarto ufficiale: Alessio Amadei di Terni.