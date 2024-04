Minuto 40: La reazione del Pescara affidata alla conclusione dalla distanza di Brosco, c'è una leggera deviazione di Mondonico che sporca la traiettoria del tiro, ma la sfera viene bloccata con sicurezza in tuffo da Perucchini.

Spunto di Cioffi sul vertice sinistro dell'area: l'11 biancorosso brucia Floriani Mussolini e sul fondo mette in mezzo per Spagnoli il quale in spaccata precede sia Mesik che Plizzari. La palla sbatte sul palo interno e finisce in rete per il vantaggio dei dorici.

Minuto 32: GOL DELL'ANCONA!! RETE DI SPAGNOLI!! PESCARA-ANCONA 0-1

Minuto 27: Squadre a riposo poco dopo metà frazione: i tecnici ne approfittano per dare indicazioni alla squadra, in una sorta di time-out. Dalle indiscrezioni sembra che la pausa sia stata accordata dopo un malore occorso ad un tifoso dell'Ancona sugli spalti, le cui condizioni però sembrano non essere preoccupanti. Seguiranno aggiornamenti.

Minuto 14: Percussione di Pierno sulla fascia sinistra, il laterale degli abruzzesi riesce ad entrare in area ed a concludere ma viene murato provvidenzialmente da Pasini, poi nel tentativo di ribattuta il difensore dei padroni di casa commette fallo su Mondonico.

Minuto 4: PERUCCHINI! Subito impegnato il portiere dorico: rilancio lunghissimo di Plizzari che pesca Merola, abilissimo a controllare ed a trovare in mezzo Vergani il cui colpo di testa prova a cogliere in controtempo Perucchini, che con un colpo di reni smanaccia la sfera salvando la porta biancorossa.

Minuto 2: Subito aggressivo il Pescara, che accelera improvvisamente e riesce ad andare la conclusione da fuori con Accornero, pallone respinto coi pugni da Perucchini.

Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO.

Le formazioni ufficiali:

PESCARA: Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Pierno, Tunjov, Squizzato, Meazzi, Merola, Vergani, Accornero. All. Cascione

A disposizione: Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Milani, Sasanelli, Capone, Staver, Moruzzi, De Marco, Cuppone, Dagasso, Cangiano, Franchini,

ANCONA: Perucchini, Cella, Mondonico, Pasini, Martina, Basso, Gatto, Paolucci, Saco, Cioffi, Spagnoli. All. Boscaglia

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Barnabà, Marenco, Clemente, Radicchio, Pellizzari, Agyemang, Prezioso, Vogiatzis, Energe, D’Eramo, Moretti, Giampaolo.

Un derby dell’Adriatico sempre sentito, che si disputerà in un atmosfera quantomeno singolare – i supporters di casa entreranno allo stadio solo nel secondo tempo – ma soprattutto con punti pesanti sul piatto. Quelli che serviranno sia al Pescara per guardare con maggiore ottimismo all’immediato futuro e placare quella costante contestazione da parte della frangia più calda del tifo, e quelli indispensabili all’Ancona per cercare di mantenere vive le speranze di salvezza senza ricorrere ai play-out.

Alcune novità nelle formazioni rispetto alle previsioni della vigilia: nei padroni di casa confermata l’assenza di Aloi, Merola – in imperfette condizioni fisiche – stringe in denti e scende in campo dal 1’, mentre al centro del tridente Vergani rileva Cuppone. Nella formazione biancorossa la novità è rappresentata dall’utilizzo contemporaneo dei tre centrali Pasini, Cella e Mondonico in una difesa a 4 completata da Martina a sinistra; per il resto il sacrificato a centrocampo è Prezioso – al suo posto c'è Basso – mentre Cioffi vince il ballottaggio con Giampaolo e dopo i tre turni di squalifica rientra dal 1’ sulla trequarti, con Saco e Paolucci, per innescare Spagnoli.